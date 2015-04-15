Сырьевые государства распродают свои активы рекордными темпами

В бурные дни сырьевого бума богатые нефтью страны накопили многомиллиардные долларовые резервы, которые были инвестированы в долговые бумаги США и другие активы. Покупались небоскребы на Манхэттене, роскошные дворцы в Лондоне или футбольные клубы (например, «Пари Сен-Жермен»).



Страны забирают с рынка ликвидность

Исключая Иран, чьи продажи пока находятся под санкциями, страны ОПЕК, как ожидается, в 2015 году заработают 380 млрд долларов от продажи нефти. Это на 350 млрд меньше, чем в 2014 — крупнейший спад в истории. «Шок для нефтяных государств не поддается описанию», сказал в своем интервью Раба Арецки, руководитель отдела товарных исследований в МВФ.

Теперь, когда цена на нефть упала в два раза, Саудовская Аравия и другие сырьевые страны быстро сворачивают свои «нефтедолларовые» резервы. Некоторые страны — такие, как Ангола, — тратят свои сбережения в рекордном темпе, удаляя источники ликвидности с мировых рынков.

Если цена на нефть и на другие сырьевые товары и дальше останется в депрессии, сложится тенденция сокращения спроса абсолютно на всё — от европейского госдолга до американской недвижимости. Страны-производители нефти стремятся залатать бреши в своих национальных бюджетах. «Впервые за 20 лет страны ОПЕК начинают высасывать с рынка ликвидность, а не добавлять ее путем инвестирования», — говорит Дэвид Шпигель, глава отдела развивающихся рынков в лондонском отделении BNP Paribas SA. — «В этом году для преодоления разрыва между высокими расходами бюджета и низким доходом крупные нефтедобывающие страны продадут активов примерно на $ 200 млрд».

Саудовская Аравия, крупнейший в мире производитель нефти, — яркий пример стремительности и объемов распродажи. Валютные резервы королевства сократились в феврале на 20,2 млрд долларов: это самые крупные ежемесячные траты за последние 15 лет. Масштаб распродажи вдвое серьезнее той, которая случилась во время финансового кризиса в начале 2009 года, когда после падения цен на нефть Эр-Рияд за месяц «съел» 11,6 млрд долларов из своих запасов.

Не только нефть



Сводный индекс цен биржевых товаров, рассчитываемый МВФ — широкая корзина природных ресурсов от железной руды до бананов — подешевел в январе до шестилетнего минимума. Хотя с тех пор индекс немного восстановился, он по-прежнему на 40% ниже по сравнению с рекордными значениями начала 2011 года. Чтобы восполнить дефицит бюджета, страны тратят накопленное. Снижение валютных резервов фиксируется данными национальных центробанков и МВФ. Оно отмечается в самых разных странах: от нефтяного Омана до «медного» Чили и возделывающего хлопок Буркина-Фасо. Резервы снижаются быстрее, чем во время кризиса 2008 — 2009 годов.

Самый крупный годовой спад за 20 лет в прошлом году произошел в Анголе: страна потратила 5,5 млрд своих резервных долларов. Нигерия в феврале потратила рекордные за 5 лет $2,9 млрд.

Алжир, один из ведущих мировых экспортеров природного газа, в январе опустошил свои запасы на 11,6 млрд долларов — это крупнейший месячный спад за четверть века, и если так пойдет дальше — резервы опустеют через 15 месяцев.

В Чили, главном экспортере меди, в феврале «растаяли» 1,9 млрд долларов запасов — это максимум за последние три года.

Чего ждать остальным?

Снижение нефтяных цен изменило распределение денежных потоков, царившее в товарных странах много лет: в казну притекали средства, которые шли на рост инвестиций и, соответственно, увеличивали цену на активы. Покупка облигаций помогала сохранить на низком уровне процентные ставки. Нефтедобывающие государства реинвестировали большую часть своих нефтедолларов, покупая суверенные долговые бумаги США и других стран. Сейчас страны Ближнего Востока, вероятно, начнут продавать «низкодоходные европейские активы», — говорит Джордж Саравелос, стратег Deutsche Bank AG, в своей записке для клиентов.

Взгляд на то, чем закончится текущая распродажа активов, разделил аналитиков и экспертов. С одной стороны, нефтедоллары и другие товарно-связанные валютные резервы — недостаточно крупная сила в океане инвестиций: есть еще пенсионные фонды, управляющие фонды, страховые фонды, частные лица, которые оказывают реальное воздействие на активы и общую ликвидность. Кроме того, покупка облигаций центробанками, которые по всему миру проводят программы количественного смягчения, нивелирует процесс выброса на рынок огромного количества долговых активов.

С другой стороны, нефтедолларовые активы могут иметь значение, поскольку их объемы достаточно велики, чтобы переключить настроения участников рынка. Изменения будут повсеместными, по словам Альберта Эдвардса, глобального стратега Societe Generale SA.

Такие разногласия между экспертами возникают отчасти из-за отсутствия прозрачности. Отслеживание изменений в товарных экономиках затруднительно, поскольку не все страны своевременно предоставляют данные, а некоторые вообще предпочитают не раскрывать размеры своих резервных фондов. Тем не менее, имеющиеся данные показывают падение запасов товарных государств. Эксперты рынка ожидают, что сырьевые государства продолжат распродавать свои активы в течение всего 2015 года.