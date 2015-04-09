Доллар растет в четверг

В четверг доллар укрепился после того, как двое влиятельных чиновников ФРС, Уильям Дадли и Джером Пауэлл, дали повод надеяться на повышение процентной ставки американского регулятора уже в этом году. По их сценарию, центробанк может сделать первый шаг раньше, чем многие ожидают сейчас, а затем приступить к медленному и постепенному дальнейшему повышению. Тем не менее, из протокола мартовского заседания ФРС, опубликованного во время американской сессии в среду, видно, что руководство регулятора сильно расходится во мнениях. Консенсуса в отношении сроков повышения ставки нет.

Но даже призрачные шансы на ужесточение денежно-кредитной политики США — это в разы больше того, что можно сейчас наблюдать в Европе и Японии, где ближайшие несколько лет, скорее всего, пройдут под девизом количественного смягчения. Поэтому долларовые быки воспряли духом и взвинтили долларовый индекс до недельного максимума.



EURUSD на момент 9.50 мск снизилась до 1,0767, GBPUSD торгуется на 1,4867, а USDJPY дошла до 120,25.

Сегодня на европейские валюты (и на евро, и на фунт) должен повлиять отчет Банка Англии о принятом по процентной ставке решении. По опросу Reuters, большая часть экономичтов считает, что Банк Англии не будет трогать свою ключевую ставку до следующего года.