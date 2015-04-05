Сценарий EURUSD 6.04.2015

Цена продолжила "уносить" "запертых" шортистов за их стопами к 1.1050! Далее смею предположить следующие развитие событий: не ранее как 2,3 и 4.03.2015 года мы наблюдали на графике как заперли лонгистов которых давно уже отСТОПили или от ММили... именно там нам следует коснуться ценой, чтобы забрать новую порцию поверивших в лонги (по их отложкам), ведь как многим надеюсь известно "более крупные деньги" работают через STOP ордера (не форекс есссстесно), ну и конечно же тем кто следит - где оставили "не выкупленные" контракты- заметили что они там все еще висят - которые НУЖНО ЗАБРАТЬ!!! ... ну а далее либо сделать очень быстрый вынос запертых вниз, либо продолжить по тому же сценарию - через наторговку, грамотно запереть!

P.S. Впереди еще денек на "тонком рынке"!

ну и напомню всем ... что тренд не менялся, но в это хотят заставить Вас верить, а так как я торгую предпочтительно в направление тренда - лично мои отложки уже там... и Вас (лонгисты) ожидают!)))