Еженедельный дайджест 16-20 марта: Пик инфляции в России, первые итоги QE ЕЦБ, угольный кризис вслед за нефтяным

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Новость недели: Пройден ли пик инфляции в России?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Пик экономических трудностей, отключение России от SWIFT, амнистия капиталов

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Золото дорожает, нефть укрепляется



Новости компаний: Россия без импортных автомобилей, финансовые услуги от Facebook и Xiaomi



В мире: Итоги QE европейского центробанка, Греция как угроза для евро, банк Японии, экономика Китая

