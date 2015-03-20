Еженедельный дайджест 16-20 марта: Пик инфляции в России, первые итоги QE ЕЦБ, угольный кризис вслед за нефтяным

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Пройден ли пик инфляции в России?
- Russia Today: Минэкономразвития: Инфляция в России достигла пика
- РИА Новости: Силуанов: инфляция в 2015 году может установиться на уровне 11-12%
- Коммерсант: Антон Силуанов ждет просветления неба. Минфин предпочитает верить в то, что экономические трудности уже позади
- NEWSru.com: Росстат: недельная инфляция в РФ не меняется третью неделю подряд
- Коммерсант: Алексей Кудрин считает «несложной» задачу по достижению инфляции в России на уровне 3-4%
- Аргументы и факты: К концу года инфляция в России может составить 20% - эксперт
- Ведомости: Инфляция в России через два-три года может смениться дефляцией – BofA Merrill Lynch
- Коммерсант: Ваша личная инфляция совпадает с официальной?
- Ведомости: Силуанов: Пик негатива в экономике России пройден
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Пик экономических трудностей, отключение России от SWIFT, амнистия капиталов
- Ведомости: Дерипаска: Пик экономических трудностей в России придется на август – сентябрь
- Вести Экономика: США и ЕС пока не намерены отключать Россию от SWIFT
- РБК: Минфин выступил против законопроекта о повышении НДФЛ до 16%
- Ведомости: Доходы россиян снижаются четвертый месяц подряд
- РБК: Минфин предложил не давать кредиты в валюте людям без валютных доходов
- РБК: В правительстве допустили «бесплатный» вариант амнистии капиталов
- Новая Газета: Встать бы с колен, да долги не пускают
- Вести Экономика: Центральные банки потеряли контроль над долларом
- MQL5 Blogs: Руководитель Банка Японии не видит признаков «валютной войны»
- Новая Газета: Шелковая Русь
Новости валютного рынка: Обзор
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 20 марта
- Коммерсант: Рубль отправился на следующий круг. Против американской валюты играет осторожная политика ФРС
- MQL5 Blogs: 2015 год пройдет под знаком доллара. Застегните ремни безопасности!
- MQL5 Blogs: Danske Bank — прогноз по eurusd в 2015
- FXStreet: USD/JPY: нейтральна в пределах диапазона 119.50-121.50 - BTMU
- FXStreet: USD/CAD по-прежнему нацелен на достижение 1.30 к середине года – Westpac
- FXStreet: Восстанавливаем позицию по франку после отскока
- Вести Экономика: Решение ФРС обвалило доллар
- FXEmpire: Трейдеры по-прежнему реагируют на заявление ФРС
Новости сырьевого рынка: Золото дорожает, нефть укрепляется
- Вести Экономика: Угольный кризис придет вслед за нефтяным
- MQL5 Blogs: Нефть дешевеет. ОПЕК терпеливо ждет
- Вести Экономика: Цены на нефть умеренно восстанавливаются
- MQL5 Blogs: Всё говорит об одном: нефть скоро подорожает
- FXEmpire: Прогноз по природному газу на 20 марта 2015 года, технический анализ
- Ведомости: Золото дорожает, отыгрывая итоги заседания ФРС
- MQL5 Blogs: С этой пятницы рынок золота уже не будет прежним
- FXEmpire: Прогноз цен на золото на 20 марта 2015, технический анализ
- FXEmpire: О терпении и рынке золота
- Ведомости: Citi: в следующие 10 лет спрос на сырье будет низким
Новости компаний: Россия без импортных автомобилей, финансовые услуги от Facebook и Xiaomi
- Вести Экономика: Apple готовит очки дополненной реальности
- MQL5 Blogs: Facebook запустит сервис быстрых денежных переводов
- Вести Экономика: Xiaomi развивает сектор финансовых онлайн-услуг
- MQL5 Blogs: Chevrolet и Opel покидают российский рынок
- MQL5 Blogs: Россия остается без импортных автомобилей: на очереди SsangYong
- Xinhua: Компания "Ягуар Ленд Ровер" отзывает более 36 тыс проданных в Китае автомобилей из- за неисправной коробки передач
- BBC Russian: Yahoo закрывает офис в Китае и увольняет сотрудников
- РБК: Российские дилеры допустили подачу исков к импортеру General Motors
- РБК: Bloomberg рассказал о связях Касперского с российскими спецслужбами
- РБК: $1,6 млрд на IPO и часах: как сделала состояние бизнесвумен из Гонконга
- Russia Today: Учёные изобрели оптоволокно, которое позволит создать киборга с человеческим интеллектом
В мире: Итоги QE европейского центробанка, Греция как угроза для евро, банк Японии, экономика Китая
- MQL5 Blogs: Почему ОПЕК не может уничтожить нефтяной бум США?
- Euronews: Инвестиционный пакет ЕС поможет малому и среднему бизнесу
- MQL5 Blogs: Первые итоги европейской программы QE: спустя две недели
- Ведомости: ЕЦБ не стал ограничивать доступ греческих банков к рынкам – Bloomberg
- MQL5 Blogs: Самая большая угроза для евро — клоуны, которые управляют Грецией
- Euronews: В повестку дня саммита ЕС ворвалась Греция
- Euronews: Испания не будет спасать Banco Madrid
- Вести Экономика: Банк Японии присматривается к акциям?
- Xinhua: Австралия решила присоединяться к AIIB - СМИ
- Xinhua: Китайская экономика в 2013 году была экологически достаточно эффективна - Госстат