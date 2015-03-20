Еженедельный дайджест 16-20 марта: Пик инфляции в России, первые итоги QE ЕЦБ, угольный кризис вслед за нефтяным
Аналитика и прогнозы

Еженедельный дайджест 16-20 марта: Пик инфляции в России, первые итоги QE ЕЦБ, угольный кризис вслед за нефтяным

20 марта 2015, 10:46
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Пройден ли пик инфляции в России?

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Пик экономических трудностей, отключение России от SWIFT, амнистия капиталов

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Золото дорожает, нефть укрепляется

Новости компаний: Россия без импортных автомобилей, финансовые услуги от Facebook и Xiaomi

В мире: Итоги QE европейского центробанка, Греция как угроза для евро, банк Японии, экономика Китая

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