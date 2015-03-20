Нефть дешевеет. ОПЕК терпеливо ждет

Цена на нефть снижается в пятницу после вчерашнего заявления министра нефти Кувейта о том, что грядущее заседание стран ОПЕК ничего принципиально не изменит.

К 10.44 мск майские фьючерсы на Brent торгуются на уровне $54,17, потеряв еще полпроцента, а WTI стоит 45,26 долларов за баррель (-0,6%).

Сланцевая добыча в США, может быть, и замедляется, но не так быстро, чтобы изменить политику ОПЕК на июньском заседании. По мнению представителей стран Персидского залива, цена на нефть будет падать и дальше — до тех пор, пока США не перестанет составлять конкуренцию ОПЕК.



Производство американской нефти оказалось не так-то просто снизить. Не стоит недооценивать способности нефтяной промышленности к адаптации: в ее распоряжении такие инструменты, как реструктуризация, снижение цены, консолидация — на всё это потребуется время, как сообщают источники агентства Reuters в кругах консультантов по энергетике.

Комментарий, поступивший от источника в одной из стран Персидского залива: «Ближайшие два года — 2015 и 2016 — пройдут под знаком изучения графиков цены на нефть. Все говорят об изменениях в нефтяных экономиках, но никто твердо не уверен в том, что же конкретно будет происходить. Мы все должны подождать и понаблюдать».

На своем последнем заседании в ноябре неформальный лидер ОПЕК, Саудовская Аравия убедила коллег по картелю сохранить производство неизменным, что ускорило обвал нефти и довело цену до уровня $45 за баррель.

Министр нефтяной промышленности королевства, Али аль-Наими ясно дал понять, что Эр-Рияд не сократит добычу: не в его интересах поддерживать рынок нефти за счет снижения своей доли рынка.

У ОПЕК не остается выбора, кроме как удерживать свой курс на прежней позиции, заявил вчера министр нефтяной промышленности Кувейта, подчеркнув, что во всем Персидском заливе царят аналогичные настроения.

Количество буровых установок в США резко упало в последние месяцы, замедлился рост производства, хотя многие американские производители утверждают, что низкие цены повысят эффективность работы, и поэтому резкого сокращения добычи можно не ждать.

Страны Персидского залива, входящие в ОПЕК, считают, что ожидание может растянуться и на весь 2016 год. Однако ОПЕК считает, что глобальное перепроизводство, которое сегодня составляет 1,5 млн баррелей в сутки, снизится, поскольку производство в США начнет заметно сокращаться к концу года, а спрос вырастет. Гэри Росс, исполнительный директор и основатель консалтингового агентства в Нью-Йорке PIRA, комментирует ситуацию: «Снижение цены работает. Рост предложения понемногу подрывается, а спрос, напротив, растет. Да, в годовом выражении добыча нефти в США, конечно, продолжает расти, а вот от месяца к месяцу рост останавливается. Нужно просто подождать — и саудиты готовы ждать, пока магия цены не сработает. И это случится рано или поздно».

Однако есть опасность того, что если американские производители нефти окажутся «крепкими орешками», то избыток на мировых рынках сохранится и даже вырастет, особенно если в этом году Тегеран достигнет договоренностей с Западом, что в конечном итоге позволит Ирану увеличить экспорт нефти. В связи с этим некоторые источники в ОПЕК предсказывают, что, возможно, цены придется дополнительно снизить до 40 долларов за баррель и остаться на этом уровне не менее трех лет, чтобы наконец окончательно задушить добычу на американских сланцах и избавиться от перепоставки.



