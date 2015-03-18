С этой пятницы рынок золота уже не будет прежним

Как сообщает портал MarketWatch, почти столетняя история формирования цены на золото подошла к концу. В эту пятницу, 20 марта, на рынке золота изменится система фиксации цены — скорее всего, это позволит участникам торгов узнать хоть какие-то подробности о реальном спросе со стороны Китая.

С далекого 1919 года по настоящее время на рынке драгметалла действовала так называемая система London Gold Fix - система образования цены, когда дважды в день устанавливается некая средняя цена, а администрируется этот процесс компанией London Gold Market Fixing Ltd. Эксперты говорят, что нынешнее изменение — не просто какая-то банальная модернизация, а настоящая поворотная точка в истории золота. И вот почему.

London Gold Fix, которая перестанет действовать в этот четверг, давала возможность устанавливать цену золота всего четырем участникам, а это, конечно, позволяло им проводить нужные манипуляции. Теперь на смену той системе приходит специально разработанный аукцион LBMA Gold Price, который будет максимально прозрачным и участвовать в нем смогут максимально большое количество игроков.

"Новый ежедневный метод фиксации цены на золото будет в большей степени отражать реальные результаты торгов на мировом рынке", - сказал в интервью Market Watch Джим Вайкофф, старший аналитик Kitco.com. Он также добавил, что считает предыдущую модель не соответствующей необходимым критериям.

Ожидается, что в новой системе роль Китая в ценообразовании будет намного выше и станет более прозрачной. "Это нововведение открывает игровое поле для торговли золотом и добавляет совершенно новый спектр возможностей и больше участников, особенно это касается китайцев", - говорит Кевин Керр, президент Kerr Trading International.

В нынешнее время очень много говорят об огромном спросе на золото со стороны Китая, о том, сколько его правительство и центробанк закупают драгметаллов и т. п. Однако реальных цифр никто не приводит, потому что китайские власти тщательно их скрывают. Так вот теперь, как думает Керр, завеса тайны будет приоткрыта.

И, наконец, большинство опрошенных изданием аналитиков не думают, что новая система ценообразования сильно повлияет на саму цену золота. По крайней мере, не в первые дни работы.