Facebook запустит сервис быстрых денежных переводов

Крупнейшая соцсеть в мире, Facebook скоро запустит сервис перевода денег между пользователями. Это будет осуществляться с помощью банковских карт. Поначалу сервис будет действовать только в США, реализовываться он будет в разделе сообщений: пользователь должен будет начать диалог, нажать на значок доллара и указать посылаемую сумму.

К аккаунту в сети необходимо будет привязать свою банковскую карту, что потенциально может создать проблемы, связанные с недоверием пользователей к системе защиты аккаунта от взлома. В ответ компания приводит убедительные доказательства того, что защита не менее надежная, чем в банке: Facebook и сейчас проводит до миллиона переводов в день — это платежи за рекламу и за игры.