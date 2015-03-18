Chevrolet и Opel покидают российский рынок

Автопроизводители Opel и Chevrolet из США, входящие в группу General Motors, заявили, что уходят с российского рынка. Это решение принято в связи с очень низкими продажами в конце 2014 - начале 2015 года.

Как сообщают компании, при этом Opel полностью уходит из российских автосалонов — к середине года будет остановлен и законсервирован завод в Санкт-Петербурге. А Chevrolet оставит в России только премиальные модели Corvette, Tahoe и Camaro. Сборка других моделей данной марки на ГАЗе закончится к концу года.

Совместное предприятие с "АвтоВАЗом" GM-Avtovaz работу продолжит, однако проект нового завода по производству Chevrolet-Niva будет заморожен. В свою очередь, концерн GM сконцентрируется на продажах только премиальных брендов Chevrolet и Cadillac.

В начале этого года продажи обеих марок рухнули — в январе Chevrоlet потерял 68%, Opel — 75%. К февралю потери Opel превысили 80%, а Chevrolet — более 70%.

Акции группы General Motors сегодня к 16:36 мск торговались на уровне $38,09 (падение на 0,48%), по данным investing.com.