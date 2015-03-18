Почему ОПЕК не может уничтожить нефтяной бум США?

В ОПЕК заявили, что задача помешать добыче нефти в США будет выполнена на этой неделе. На днях в своем докладе картель предсказал, что бум сланцевой нефти в США может сойти на нет к концу 2015 года.

Мир стал слишком перенасыщен запасами нефти, а на рынке это вызвало сильное падение цен - нефть подешевела с более чем $100 за баррель прошлым летом до $45 сейчас. Кто-то должен урезать свои аппетиты, но ОПЕК во главе с Саудовской Аравией так и не согласился пойти на сокращение уровней добычи — все-таки картель намерен «выжить» американских производителей сланцевой нефти с рынка сырья.

Как сообщает издание CNN-Money, ОПЕК уже объявила о досрочной победе, указав на уменьшение числа буровых установок в США и значительное сокращение планов расходов крупных нефтяных компаний. Тем самым картель как бы доказывает, что энергетика в США обрушивается.

Американская сланцевая нефть останется — похоже, что ОПЕК недооценивает одну из самых важных характеристик сланца: его невероятную гибкость. В отличие от традиционных производителей, сланцевые компании могут легко остановить откачку из скважин, когда цены падают, а затем быстро к ним вернуться. Когда цены восстановятся, должно быть, провал в нефтепроизводстве США окажется совсем недолгим.

"ОПЕК отрицает это. Добыча сланцевого никогда не уйдет", - говорит Фадель Гейт, аналитик из Oppenheimer, который следит за энергетическим сектором. "Красота добычи сланцевой нефти в том, что вы можете фактически брать ее то больше, то меньше. Вы просто можете «настроить» скорость добычи в зависимости от трафика. Но вы не сойдете с дороги и все еще останетесь в игре", - добавил он.

Не только производители сланца способны быстро приспосабливаться к меняющейся цене, просто их действия становятся гораздо более эффективными благодаря технологическим инновациям. Цены на нефть, чтобы оставаться прибыльными, могут быть гораздо ниже, чем раньше. Тенденция, вероятно, продолжится, особенно если заоблачные расходы на рабочую силу и услуги существенно снизятся, сказал Гейт.

Точно так же преждевременно говорить, что добыча американской нефти снижается. На прошлой неделе Международное энергетическое агентство сказало, что производство нефти в США не показывает никаких признаков замедления. В отличие от ОПЕК, Международное энергетическое агентство, кажется, признает преимущества, которые есть у сланцевых компаний. Вот почему МЭА прогнозировали рост американского нефтепроизводства до 2020 года.

Итак, кто же первым сдастся? Саудовская Аравия дала понять, что не имеет желания балансировать рынок путем снижения своих объемов добычи. Избыток в предложении может еще больше усугубиться от потенциальной сделки между Западом и Ираном, который снимет санкции на нефтяную промышленность страны.

Производство нефти в США, должно быть, дойдет в этом году до уровня около 9,7 млн баррелей в сутки, считает Том Клоза, главный аналитик по нефти в Oil Price Information Service. Это значит, что в этом году страна может превзойти предыдущий абсолютный рекорд в 9,6 млн баррелей в 1970 году. Если цены на нефть вернутся к $70-$90, производство нефти в США может в конечном итоге подняться до 10-12 млн баррелей в день, сказал Клоза.

Хотя это правда, что некоторые производители сланцевой нефти не выживут, однако их активы просто так не исчезнут. Скважины останутся в земле и их могут приобрести крупные энергетические компании, такие как ExxonMobil или Chevron. "Это выживание наиболее приспособленных. Активы перейдут к другой нефтяной компании с большими карманами и большей устойчивостью к низким ценам на нефть", - сказал Гейт. Так что ОПЕК предстоит еще долго бороться за долю на рынке и цены на нефть.

