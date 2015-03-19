Всё говорит об одном: нефть скоро подорожает

Пусть и восторгались недавно некоторые ведомства тем, что добыча нефти в США растет, но ситуация на сырьевом рынке меняется. Восстановиться нефтяным котировкам поможет не только падение добычи в Америке. Портал «Вести. Экономика» пишет, что по данным управления энергетической информации США, добыча нефти на трех крупнейших сланцевых месторождениях начала снижаться. По прогнозу управления, общий объем нефтепроизводства в стране упадет уже в III квартале этого года.

Компании по добыче нефти в Южном Техасе, Северной Дакоте и Колорадо в упадке. Проблема в добыче сланцевой нефти в том, что горизонтальные сланцевые скважины быстро теряют объемы добычи — больше половины выкачивают за первый год, и потому излишки запасов сырья быстро отрегулируются рыночными силами. Сланцевой промышленности требуется постоянное бурение новых скважин, иначе быстро начнется спад.

Цены на нефть WTI на этой неделе тестировали 5-летние минимумы. Сложность на рынке в том, что у нефтяных трейдеров есть всего лишь ограниченное количество отчетов и куча различных домыслов отовсюду. Есть среди них такая версия, что некоторые аналитики с Уолл-стрит нарочно выпускали хорошие прогнозы и отчеты, чтобы добиться снижения цен. По некоторым данным, почти все (более 90%) фьючерсные контракты сейчас у спекулянтов. Они, в свою очередь, имеют короткие позиции и надеются на снижение цен. И вот когда цены упадут до необходимого минимума, аналитики изменят тон и начнут говорить о росте спроса на нефть и падении поставок. Такая стратегия уже была неоднократно применена за последние 35 лет.

Но фактически на снижение котировок в настоящее время влияют отчеты авторитетных учреждений. В прошлую пятницу МЭА опубликовало ежемесячный отчет, после которого цены упали более чем на $2 за баррель, хотя в том отчете и было несколько слишком долгосрочных оптимистичных прогнозов. МЭА, к примеру, ждет роста мирового спроса на нефтепродукты на 2 млн баррелей в сутки, тогда уже к концу года спрос превысит 95 млн баррелей. Хотя кто знает, может, эти оценки окажутся вполне адекватными, ведь в 2009 году (спустя почти год после падения цен в 2008 году) спрос на нефть вырос на 3,3 млн баррелей в сутки.

Возникает вопрос - почему же цены на нефть до сих пор такие низкие?

«Вести. Экономика» называет несколько причин. Во-первых, на рынке слишком много страхов — инвесторы боятся быстро заполняемых мощностей по хранению. Во-вторых, фактическая добыча американской нефти продолжает расти, хотя число активных буровых установок постоянно снижается. В-третьих, спрос на нефть снизился из-за сезонных и незапланированных простоев нефтеперерабатывающих заводов. В-четвертых, трейдеры с опаской следят за ситуацией в Иране — если с него снимут санкции, он может добавить огромные избытки сырья на рынок. И, наконец, в-пятых, крепкий доллар давит на цены сырьевых товаров.

Вспомните, что в конце прошлого месяца EIA заявило, что в стране свободными остаются меньше 40% хранилищ, а в самом крупном по мощности Кушинге осталось всего 20 млн свободных баррелей. Но когда все мощности заполнятся, нефть начнут отправлять в другие хранилища — для этого есть неплохо развитая сеть трубопроводов, которые принимают нефть из Кушинга.

По подсчетам издания, реальная емкость для хранения нефти в США - около 645 млн баррелей (вместе с трубопроводами, в которых постоянно находится около 120 млн баррелей), тогда как объем запасов нефти на 18 марта составлял 458,5 млн баррелей. Получается, нужно накачать еще 180 млн баррелей, чтобы заполнить все резервуары. Да и потом, никто не учел, что у производителей есть еще плавучие нефтехранилища. В конце концов, скоро в стране начнется новый сезон на нефтеперерабатывающих заводах, а это значит, что для переработки будут больше нефти брать из резервов.

Инвесторы сейчас в недоумении — как это, производство нефти в США растет, а число буровых установок за последние полгода упало более чем на 45%? Причина проста: бурение новых скважин – это не тот фактор, который сам по себе увеличивал бы добычу. Когда объединяют эти скважины в общую систему, вот тогда и начинается рост добычи.

Реальные потребители сырой нефти — это нефтеперерабатывающие заводы. Но им необходимо ежегодно проводить техническое обслуживание, настраивать все процессы, чтобы перейти от производства зимнего топлива на летнее — и все это занимает время, потому потребление на какой-то период снижается. Спрос на сырье также снизился из-за пожара на НПЗ в Калифорнии, а также во время забастовки рабочих. Но уже в следующем квартале заводы начнут потреблять все больше и больше нефти.

Что касается страхов перенасыщения рынка нефтью после снятия санкций с Ирана, то и здесь не стоит сильно переживать. Во-первых, маловероятно, что санкции будут полностью сняты в ближайшее время, потому что много законодателей против этого. Во-вторых, даже если стране будет разрешен экспорт нефти, потребуется несколько месяцев, чтобы нарастить объемы добычи.

Единственная реальная проблема сейчас — это сильный доллар. Он вырос примерно на 25% по сравнению со II кварталом 2014 года. За это время цены на нефть WTI упали примерно на $25 за баррель. И укрепление нацвалюты США может стать реальной проблемой, особенно в долгосрочном периоде, потому что курс доллара только начал укрепляться и, похоже, эта тенденция надолго.