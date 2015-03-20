Руководитель Банка Японии не видит признаков «валютной войны»

Глава японского регулятора в пятницу отверг мнения о том, что повальная мода центробанков на программы монетарного стимулирования обусловлена «валютной войной». Он не замечает конкурентных девальваций обменных курсов.

Центробанки всего мира, в том числе и азиатские соседи Японии — Южная Корея и Индия — идут по стопам Японии и еврозоны, ослабляя свою денежно-кредитную политику для стимулирования медленного роста.

Курода отметил, что не видит ни единого признака напряженности между развитыми и развивающимися экономиками в части движения валютных курсов. Он не испытывает особого волнения по поводу того, что многие страны спешат девальвировать свои валюты, чтобы обрести за их счет экспортные конкурентные преимущества.



«Монетарная политика ФРС, Банка Японии и ЕЦБ направлена на достижение единственной цели — ценовой стабильности, а не на то, чтобы обвалить собственные валюты», — говорит Курода, не обращая внимание на свежайший пример — падение евро до 12-летнего минимума по отношению к доллару на этой неделе после запуска программы QE от ЕЦБ.

Головной боли странам с развивающейся экономикой добавляет расходящаяся политика двух главных центробанков планеты — ФРС и ЕЦБ. Она создает непредсказуемые перпендикулярные друг другу течения на мировых рынках. Курода отметил, что центробанки, в том числе Банк Японии, могут многому научиться у ФРС при выходе из программы стимулирования. Однако глава японского регулятора подчеркнул, что он сам будет поддерживать свою огромную программу стимулирования и даже расширит ее при появлении признаков изменения в восходящем ценовом тренде.

На этих заявлениях и на внутренних новостях иена немного сдала позиции против доллара: USDJPY на момент 11.18 мск торгуется на 120,90 ¥.