За манипуляции на рынке Forex оштрафуют 5 крупнейших мировых банков

Регулирующие
органы США и Великобритании приняли
решение наложить штраф на пятерку
крупнейших мировых банков. JPMorgan
Chase & Co., Citigroup Inc., Barclays Plc, Royal Bank of Scotland
(RBS) и UBS AG вынуждены будут
заплатить более 5 млрд долларов за
манипулирование международным валютным
рынком Forex. Все
эти банки, кроме UBS AG,
признали свою вину по
уголовным обвинениям, предъявленным
регулирующими органами США. Наибольшее
количество обвинений предъявляется
Barclays, и в
итоге его выплаты будут самыми крупными:
банк расстанется примерно с двумя
миллиардами долларов.
А вот UBS AG заработал себе частичный иммунитет от минюста США, потому что во всей истории он сыграл роль осведомителя. Однако UBS пришлось сознаться в манипулировании межбанковскими ставками LIBOR. По сравнению с Barclays, его выплаты будут чисто символическими: 203 млн в Минюст США и 342 млн — в ФРС.