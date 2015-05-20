За манипуляции на рынке Forex оштрафуют 5 крупнейших мировых банков

Регулирующие органы США и Великобритании приняли решение наложить штраф на пятерку крупнейших мировых банков. JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc., Barclays Plc, Royal Bank of Scotland (RBS) и UBS AG вынуждены будут заплатить более 5 млрд долларов за манипулирование международным валютным рынком Forex. Все эти банки, кроме UBS AG, признали свою вину по уголовным обвинениям, предъявленным регулирующими органами США. Наибольшее количество обвинений предъявляется Barclays, и в итоге его выплаты будут самыми крупными: банк расстанется примерно с двумя миллиардами долларов.



А вот UBS AG заработал себе частичный иммунитет от минюста США, потому что во всей истории он сыграл роль осведомителя. Однако UBS пришлось сознаться в манипулировании межбанковскими ставками LIBOR. По сравнению с Barclays, его выплаты будут чисто символическими: 203 млн в Минюст США и 342 млн — в ФРС.