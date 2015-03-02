Фондовая Европа завершила зиму на подъеме

В пятницу европейские рынки ценных бумаг завершили торги в плюсе. Торги выросли и по итогам месяца. Основным драйвером в пятницу были позитивные данные Мичиганского университета об индексе потребительского доверия в США: он упал на меньшую величину, чем предполагалось. Плюс к тому, внезапно выросли потребительские расходы во Франции: консенсус-прогноз предполагался со снижением на 0,3%, реальная же цифра оказалась в плюсе на 0,6%.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 в течение пятницы вырос на 0,39% по итогам месяца — на 6,9%. FTSE в пятницу снизился на 0,04%, САС 40 прибавил 0,84; DAX окреп на 0,66%.



Среди отдельных компаний стоит отметить Airbus, увеличившую капитализацию на 7,2% сразу. Европейская аэрокосмическая корпорация отчиталась за 2014 год и оказалось, что она нарастила чистую прибыль на 59%. Аналогично, за счет успешной отчетности, подорожали акции швейцарской компании по производству строительной химии: Sika AG прибавила 2,4%. Те же причины прибавили 3,7% к стоимости International Consolidated Airlines Group (IAG): чистая прибыль авиаперевозчика за четвертый квартал взлетела в 4,4 раза.

Британский банк RBS рухнул на 5%: прошел слух, что банк отстранил от работы заместителя главы отдела рыночных операций из-за особого внимания регуляторов к манипуляциям на Форексе.