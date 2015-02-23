Анонс: макростатистика и важные события наступившей недели

Неделя обещает быть спокойной и деловой. Рынок настороженно наблюдает за греческими переговорами: принципиальное согласие стран еврозоны на продление программы помощи уже получено. Однако обсуждение реформ, которые греки должны будут провести в ответ на спасение от дефолта, все еще продолжается. Этот факт влияет на рынки. В Азии продолжается празднование Нового Года, поэтому Шанхай, Сеул и Гонконг «раскачаются» только к середине недели. Самым насыщенным днем на рынках мира будет пятница.



Сегодня, в понедельник, 23 февраля , опубликованы протоколы заседания Банка Японии по монетарной политике. Рынки в Китае закрыты. В Европе опубликован отчет Ifo по условиям деловой среды, в Великобритании ждут данных по объему розничных продаж. США выпустит отчет по продажам вторичного жилья.

Во вторник, 24 февраля, Китай продолжит отдыхать. В еврозоне выйдут пересмотренные данные по тому, как росли потребительские цены. В США ждут отчета по потребительской уверенности, но главное внимание будет приковано к полугодовому отчету Джанет Йеллен перед Банковским комитетом Сената.

В среду, 25 февраля, будет опубликован австралийский отчет о стоимости рабочей силы. Наконец-то «проснется» Китай, который выпустит производственный индекс от HSBC. В США будут опубликованы данные по продажам первичного жилья.

26 февраля, в четверг, в Австралии выйдут данные по объему капитальных расходов в частном секторе. Группа GFK в Германии выпустит отчет по потребительскому климату, а национальное бюро статистики осчастливит общественность данными по занятости в стране. В США и Канаде выйдет статистика роста потребительских цен, а в США — еще и цифры по обращениям за пособием по безработице, и статистика по заказам на товары долгосрочного пользования.

Пятница, 27 февраля, ознаменуется большой «пачкой» данных из Японии, в числе которых — такие интересные для рынка данные, как отчет об инфляции, розничным продажам, статистика по объему промпроизводства и по расходам домохозяйств.

В Европе тоже будет интересно: Германия и Испания опубликуют предварительные данные о росте потребительских цен, а Великобритания — пересмотренные цифры по экономическому росту в IV квартале 2014 года.

И, наконец, в США неделя закончится выходом пересмотренных данных об экономическом росте в IV квартале, о деловой активности в Чикаго и потребительских настроениях в стране.