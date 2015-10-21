Рост японского экспорта сильно замедлился

Рост экспорта Японии в сентябре оказался очень низким в годовом выражении. Эксперты ожидали прироста на 3,4%, а он продемонстрировал цифру всего лишь 0,6%. Резкое снижение продаж в Китае сократило объем поставок. Это вызвало опасения о том, что слабый спрос за рубежом может подтолкнуть экономику Японии в рецессию. Стоимость экспорта постоянно поддерживала слабая иена, однако объем продаж падал. Поставки в Азию, на долю которых приходится около половины общего объема японского экспорта, снизились на 0,9% в годовом выражении в сентябре. Это первое снижение показателя за последние 7 месяцев.

Данные по экспорту — главный экономический релиз сентября в Японии и один из ключевых элементов расчета ВВП за третий квартал. Напомним, во втором квартале рост ВВП Страны Восходящего солнца оказался отрицательным, а значит, если третий квартал тоже покажет минус, то технически в стране начнется рецессия.

Замедление в Китае и слабый внутренний спрос надавили на промпроизводство Японии и всю ее экономику в целом. Слабые показатели будут держать японский ЦБ под давлением, при том, что регулятор собирается в 2016 году достичь своей амбициозной цели с 2%-ной инфляцией.

Некоторые аналитики с интересом ждут, какие долгосрочные экономические и ценовые прогнозы выдаст Банк Японии на своей политической встрече на следующей неделе. «Слабый экспорт был вполне ожидаемым явлением, так что этот показатель вряд ли станет последней каплей. Но нет сомнений в том, что если слабость будет сохраняться, давление по усилению стимулирования будет исходить на регулятор», — говорят эксперты.

На фоне ожиданий дополнительного стимулирования иена снижается к доллару и евро, а Nikkei, основной японский фондовый индикатор, вырос.



