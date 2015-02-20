Еженедельный дайджест 16-20 февраля: Укрепление рубля; Кто хочет инвестировать в Россию; Нефтяной прогноз от Goldman Sachs; Мобильные платежи Samsung
Аналитика и прогнозы

Еженедельный дайджест 16-20 февраля: Укрепление рубля; Кто хочет инвестировать в Россию; Нефтяной прогноз от Goldman Sachs; Мобильные платежи Samsung

20 февраля 2015, 12:34
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Что держит рубль на плаву в феврале и продолжит ли он укрепляться?

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Антикризисные меры. Mакропрогноз от Минэкономразвития. Греция и "Тройка"

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Прогнозы по нефти. Kолебания золота

Новости компаний: Кто хочет инвестировать в Россию. "Газпром" увеличивает поставки на Украину. Сделка Samsung-LoopPay

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