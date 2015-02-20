Еженедельный дайджест 16-20 февраля: Укрепление рубля; Кто хочет инвестировать в Россию; Нефтяной прогноз от Goldman Sachs; Мобильные платежи Samsung

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Что держит рубль на плаву в феврале и продолжит ли он укрепляться?
- Российская газета: Эксперт: В феврале рубль продолжит укрепляться
- РБК: Альпари: Рубль попытается снова укрепиться
- Investing.com: Сохраняем оптимистичный взгляд на рубль
- РБК: ИГ "Норд-Капитал": Пока мы сохраняем оптимистичный взгляд на рубль
- Комсомольская правда: Нефть дешевеет, а рубль не слабеет
- Финам.RU: Без поддержки со стороны нефтяного рынка рубль сегодня может продолжить нести умеренные потери
- Investing.com: Участники рынка начали фокусироваться на сырьевых ценах, рубль дешевеет
- Betting Business Russia: Налоги от игорной деятельности помогут укрепить рубль
- РБК: Экспортеры не дают рублю сильно упасть
- MQL5 Blogs: Рубль игнорирует падение нефти и находится у пика 6 недель из-за экспортеров.
- Биржевой лидер: Девальвация рубля подарила бюджету России 2 триллиона
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Антикризисные меры. Mакропрогноз от Минэкономразвития. Греция и "Тройка"
- Коммерсант: Антикризисные химеры. В представлениях ведомств о целях своей работы мало что поменялось
- ТАСС: Юдаева: ЦБ РФ рассматривает возможность введения инструмента санаций на нефинансовом рынке
- Ведомости: Минэкономразвития опубликовало уточненный макропрогноз на 2015 год
- РБК: Минфин сократит план заимствований на 100 млрд руб.
- Interfax: Кудрин предсказал увеличение пенсионного возраста в скором времени
- Deutsche Welle: Болгарская альтернатива "Южному потоку" - не больше чем фантазия?
- MQL5 Blogs: Помирит ли еврогруппа Германию и Грецию? Оказание финпомощи под вопросом
- BBC Russian: ЕС готовится к новым переговорам с Грецией
- Вести Экономика: ЕЦБ призовет банки Греции сократить инвестиции
- Deutsche Welle: FAZ: Греция должна осознать, кто есть кто
- MQL5 Blogs: Самое важное из протокола последнего заседания ФРС
- РИА Новости: Посол: Бразилия надеется скорее ратифицировать договор о Банке БРИКС
- Deutsche Welle: Австрия лишилась высшего кредитного рейтинга
- BBC Russian: Спецслужбы США и Британии обвинены во взломе SIM-карт
- Коммерсант: Принимай отечественное. Госзакупки иностранных лекарств все же ограничат
- Deutsche Welle: Яценюк: Украина способна стать независимой от российского газа
Новости валютного рынка: Обзор
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 20 февраля
- MQL5 Blogs: Торговые идеи для EUR / USD, USD / JPY, USD / CAD — UBS
- FxTeam: Обзор рынка с FxPro SuperTrader 20/02/2015
- Финам.RU: Потенциал укрепления рубля еще не исчерпан, однако вероятна фиксация прибыли перед длинными выходными
- РБК: Биржевой курс евро опустился ниже 70 руб.
- Investing.com: Экспортные продажи в пятницу вновь помогают рублю
- FXStreet: EUR/USD восстанавливается от 1.1300
- Вести Экономика: Слабеющая иена не помешает смягчению политики
- FXStreet: GBP/USD: общий анализ
- FXStreet: AUD/USD растет к 2-недельным максимумам
Новости сырьевого рынка: Прогнозы по нефти. Kолебания золота
- MQL5 Blogs: Нефть завершает неделю пессимистично из-за роста запасов сырья в США
- FXEmpire: Цена нефти — на американских горках
- Вести Экономика: Нефть дорожает на ожиданиях падения добычи в США
- Вести Экономика: Цена на нефть рикошетом ударила по Саудовской Аравии
- Ведомости: Goldman Sachs не исключает падения цен на нефть до $42 за баррель Brent
- РИА Новости: Saxo Bank: цена марки Brent в 2015 г стабилизируется в районе $50-70
- ТАСС: Дворкович уверен, что разумной ценой за баррель нефти является $80-85
- FXStreet: Золото отскочило от минимума 1201.40 в ожидании переговоров по Греции
- FXEmpire: Прогноз цен на золото на 20 февраля 2015, технический анализ
- FxTeam: Технический анализ и рекомендации - Gold, Silver
- FXEmpire: Прогноз по природному газу на 20 февраля 2015 года, технический анализ
Новости компаний: Кто хочет инвестировать в Россию. "Газпром" увеличивает поставки на Украину. Сделка Samsung-LoopPay
- Вести Экономика: Какие компании хотят инвестировать в Россию?
- Компьютерный информационный портал: Сделка Samsung-LoopPay говорит о распространении ещё одной мобильной платёжной системы
- MQL5 Blogs: Акции американских интернет-компаний подорожали, гособлигации обвалились
- Ведомости: Сколько «Газпромов» в Apple
- РИА Новости: "Газпром" по заявке "Нафтогаза" увеличил поставки газа на Украину
- Коммерсант: «Роснефти» дадут быстрый доступ к «Силе Сибири»
- Ведомости: «Совкомфлот» зарабатывает на дешевой нефти
- Ведомости: РЖД сэкономит на электричках
- MQL5 Blogs: Visa заключила договор с НСПК и переходит на ее процессинг
- MQL5 Blogs: Самый опасный в мире банк — американский JPMorgan
- НТВ.ru: Российские антимонопольщики завели дело против Google
- Коммерсант: Lenovo устанавливала на ноутбуках вредоносное ПО
- Interfax: Pinterest оценила свою стоимость в $11 млрд
- MQL5 Blogs: «Уралвагонзавод» попросил у государства 15 миллиардов рублей