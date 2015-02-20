Еженедельный дайджест 16-20 февраля: Укрепление рубля; Кто хочет инвестировать в Россию; Нефтяной прогноз от Goldman Sachs; Мобильные платежи Samsung

Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Что держит рубль на плаву в феврале и продолжит ли он укрепляться?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Антикризисные меры. Mакропрогноз от Минэкономразвития. Греция и "Тройка"



Новости валютного рынка: Обзор



Новости сырьевого рынка: Прогнозы по нефти. Kолебания золота



Новости компаний: Кто хочет инвестировать в Россию. "Газпром" увеличивает поставки на Украину. Сделка Samsung-LoopPay

