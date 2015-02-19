Visa заключила договор с НСПК и переходит на ее процессинг

Сегодня пресс-служба Банка России сообщила, что НСПК и Visa заключили двусторонний договор об оказании операционных услуг и услуг платежного клиринга по внутрироссийских операциям с использованием карт международной платежной системы. Договор был подписан в среду, 18 февраля.

Кроме того, Банк России, НСПК и Visa заключили еще трехсторонний договор, который определяет порядок оказания расчетных услуг через российский Центробанк.

Прежде подобный договор с НСПК заключила MasterCard. В начале февраля первая пятерка российских банков уже начала обрабатывать внутрироссийские транзакции по картам MasterCard через национальную систему платежных карт. Таким образом, эти банки стали первыми, кто провел полноценные операции через процессинговый центр НСПК.