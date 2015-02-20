Помирит ли еврогруппа Германию и Грецию? Оказание финпомощи под вопросом

Сегодня министры финансов стран еврозоны и Греции третий раз встречаются, чтобы вновь попытаться прийти к единому соглашению. Будут ли продлевать программу финпомощи Греции после того, как Германия в четверг отвергла попытки Афин изменить условия действующего соглашения, - пока под вопросом.

Вчера Афины и Берлин обменялись взаимными претензиями, что снова продемонстрировало, до какой степени осложнились отношения Греции и Германии после прихода к власти левой коалиции СИРИЗА. Греческое правительство подтверждает, что не намерено менять формулировки своей просьбы о продлении программы помощи — оно просто дает возможность Еврогруппе в пятницу принять это предложение или отвергнуть его. Об этом пишет The Financial Times. "Это продемонстрирует, кто хочет найти решение, а кто нет", - сказал газете один из греческих чиновников.

Германия, как сообщает Bloomberg, на этой встрече требовала от Греции составления нового запроса, который бы состоял из двух-трех фраз, говорящих о том, что она просит продление действующей программы и готова выполнять все условия.

К слову, итоговая просьба Греции выглядит так: правительство страны просит продлить программу помощи "на взаимоприемлемых финансовых и административных условиях". Опять же, представитель Германии сказал на заседании рабочей группы, что греческие политики нарочно использовали эту формулировку и стоит опасаться в ней "троянского коня" — ту фразу могут использовать для разрушения нынешней схемы сотрудничества. Также в письме нигде конкретно не говорится о готовности Греции к проверкам и инспекциям со стороны кредиторов. Как сообщалось еще в середине недели, Афины обещают не предпринимать односторонних шагов и готовы стремиться к успешному завершению программы.

По мнению Берлина, как пишет The Wall Street Journal, какие-либо необдуманные уступки Афинам могут оказаться опаснее, чем выход Греции из еврозоны, потому что они могут придать силу левым популистским партиям в других европейских странах — в Испании или Португалии, например. Остальные члены Европейского союза настроены более миролюбиво и считают, что сам факт направления письма-просьбы это уже хороший знак, значит Афины готовы к компромиссу.

Напомним, что прежде Греция вообще отказывалась вести разговор о продлении действующей программы и ее политики просили дать бридж-кредит на три месяца, а за это время провести переговоры и пересмотреть все условия сотрудничества с кредиторами.

По мнению опрошенных изданием The Financial Times европейских чиновников, компромисс в пятницу вполне может быть достигнут. Если заявка Греции будет отвергнута, то страна фактически с 1 марта останется без внешней поддержки - Европейский центробанк свернет программы помощи греческим банкам, и они в ближайшее время столкнутся с нехваткой денег для обслуживания долгов. Самый пессимистичный сценарий — это выход Греции из еврозоны.

К 10:19 по мск пара EUR/USD продолжила снижение и торговалась на уровне 1,1346 (падение на 0,19%).

