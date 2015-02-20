Нефть завершает неделю пессимистично из-за роста запасов сырья в США

Как сообщает сегодня Блумберг, нефть может закрыть неделю снижением — впервые в за этот месяц. Цены на нефть колеблются после опубликованных вчера вечером отчетов о запасах сырья в США — они выросли до рекордной отметки, и это усугубляет избыток предложения, который толкал нефтяные котировки вниз весь последний год. Запасы сырой нефти в США составили 7,716 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали только 3,233 млн.

Сегодня утром фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,69% к 10:27 по мск, а по сравнению с началом недели цены упали примерно на 2%. По прогнозам Goldman Sachs Group Inc., котировки нефти упадут до $39 за баррель, потому что американские компании не собираются урезать добычу.

Рост запасов американского сырья портит ситуацию на мировом нефтяном рынке — огромные избытки предложения, которые уже обвалили котировки почти на 50% в 2014 году. Сланцевая компания EOG Resources Inc. утверждает, что в 2015 году объем добычи нефти в США сократится, потому что закрываются многие буровые установки. Однако этот прогноз расходится с оценками других экспертов, в том числе Управления по энергетической информации, которое ждут роста добычи.

Фьючерсы на нефть WTI к 10:44 подорожали до отметки $52,10 за баррель, а фьючерсы на Brent торговались к этому времени на отметке $60,33 за баррель (рост на 0,20%).