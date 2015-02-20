Акции американских интернет-компаний подорожали, гособлигации обвалились

На последней американской сессии индекс Nasdaq Composite закрылся в «зеленой зоне» - он в плюсе уже седьмую сессию подряд и показывает самое длительное за год ралли. Индекс растет благодаря укреплению акций Priceline Group Inc., которые за собой потянули вверх ценные бумаги интернет-компаний США.

Доллар вчера вечером укрепился, а вот гособлигации упали в цене. Индекс Nasdaq Composite вырос на 0,4%, обновив 15-летний максимум, индекс Standard & Poor’s 500 упал на 0,1%, а Dow Jones Industrial Average пошел вниз вслед за акциями ретейлера Wal-Mart Stores Inc., который вчера объявил, что собирается повысить зарплаты.

Индекс Bloomberg Dollar Spot вырос на 0,5%. Доходность 10-летних гособлигаций подросла до 2,12%, а нефть WTI вчера вечером подешевела до $51,16 за баррель.

Инвесторы ждут новостей из Европы, где Германия согласилась с предложением Греции по поводу новых переговоров о финпомощи. Министры финансов еврозоны сегодня вновь проведут встречу в Брюсселе.