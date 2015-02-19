Самое важное из протокола последнего заседания ФРС

Федеральная резервная система опубликовала протокол последнего заседания, в котором ясно сказано, что регулятор готов держать процентные ставки на низком уровне еще долго, учитывая риски для экономики США - от укрепления доллара до «прохладной» заработной платы и вялого рынка жилья. Многие чиновники сказали, что оценивают риски, связанные со сроками начала политики нормализации, и поэтому склонны поддерживать ставки около нуля "в течение длительного времени" — именно так и сказано в протоколе заседания 27-28 января в Вашингтоне.

Инвесторы в настоящее время ждут Конгресс на следующей неделе, где председатель ФРС Джанет Йеллен может дать дальнейшие подсказки о сроках повышения ставок. Осторожный тон протокола контрастирует с отчетом, который вышел через неделю после встречи — он показал, что фонд заработной платы вырос больше, чем прогнозировалось в январе, покрывая сильнейший трехмесячный рост рабочих мест за 17 лет.

После публикации протокола доллар ослаб, но инвесторы все еще верят, что центральный банк повысит процентную ставку уже в июне. К 11:09 по мск сегодня пара EUR/USD торговалась на отметке 1,1418 - по данным investing.com.



В прошлом месяце FOMC повторил свое обещание быть терпеливым в рассмотрении первого повышения ставки с 2006 года. Протокол отражает бурные споры по поводу причин и последствий инфляции, которая держится ниже целевого показателя ФРС в 2% в течение 32 месяцев.

Большинство чиновников ожидают, что поднять ставки можно в этом году, и тем самым дают обнадеживающие новости о росте занятости и слишком низкой инфляции — не самый идеальный момент для старта.

Между тем, «минутки» ФРС показали, что мнения чиновников разошлись в вопросе о том, когда будет целесообразно поднимать ставки. "Некоторые отметили, что, несмотря на эти риски, принятые во внимание, ставка по федеральным фондам, возможно, уже находится на нижней границе в течение достаточного периода времени, и пора бы уже начать политику укрепления в ближайшее время", - сказали они.

Аргументом в пользу повышения ставок раньше называли неожиданное укрепление на рынке труда. Занятых в несельскохозяйственном секторе стало больше на 1 млн с ноября по январь. Экономика выросла на 2,4% в 2014 году - больше всего за четыре года. Но в то же время сохраняется падение цен на нефть, что сказывается и на инфляции. Потребительские цены выросли на 0,7% в декабре по сравнению с годом ранее.

Председатель ФРС Джанет Йеллен заявила, что комитет должен быть "достаточно уверен", прежде чем поднимет ставки, что инфляция будет двигаться обратно к 2% в течение долгого времени. В протоколе также сказано, что "прохладный рост номинальной заработной платы по-прежнему может быть существенным сдерживающим фактором для роста повседневных расходов граждан".

Политики пришли к выводу, что низкие цены на нефть "потенциально оказывают сильное, чем ожидалось, положительное влияние" на глобальный и экономический рост в США. ФРС также мониторит ситуацию вокруг Греции, где новое правительство может остаться без денег в марте и будет вынуждено выбирать — нарушить предвыборные обещания или отказаться от евро.

Следующая встреча FOMC запланирована на 17-18 марта.