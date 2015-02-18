Видео: Макс Кайзер. ЕС спасает кредиторов, а не Грецию

В сегодняшнем видео - очередной выпуск программы "Обзор Макса Кайзера", в котором обсуждают, пожалуй, самую популярную тему последних недель - соглашение Греции с ее европейскими кредиторами. Ведущие говорят, что Янис Варуфакис неоднократно был гостем их передачи и всегда рассказывал честно о состоянии Греции. А сейчас вдруг зарубежная пресса удивляется, когда министр финансов заявил, что Греция неплатёжеспособна. По их словам, европейские и американские политики сами попали под влияние пропаганды и не видят реального положения дел.



Оказывается, Греция на самом деле получила меньше 10% так называемой "финансовой помощи", а все остальное досталось банкам Германии, Франции и других стран, которые и сами могли быть неплатежеспособными. Признание о настоящем состоянии Греции просто открывает мировому сообществу глаза на истинное положение дел, которое финансовые круги предпочитают замалчивать: плюс к этому платёжеспособность крупнейших западных банков сейчас вообще вызывает большие сомнения. К чему приведет такая ситуация?

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