7 причин, почему выход Греции из еврозоны не станет катастрофой

Слово «Grexit» уже прочно вошло в финансовый словарный запас, особенно после переговоров о будущем Греции в рамках еврозоны, которые оказались безрезультатными в этот понедельник. Но почему-то «grexit» уже не волнует мировые рынки так сильно, как это было раньше.

Есть несколько причин, почему выход Греции из еврозоны будет не таким болезненным, каким мог быть в 2012 или в 2010 году, когда еврозона была на грани краха.

1. Сильные кредиторы: структура долга Греции резко изменилась. В 2010 году 85% греческого долга оказалась в руках частных инвесторов, оставив их с большими потерями. Это соотношение изменилось с тех пор - последние данные показывают, что 80% греческого госдолга в настоящее время зависли у правительства и других учреждений, таких как МВФ и ЕЦБ, которые оснащены намного лучше для борьбы с потенциальным греческим дефолтом.

2. Риск распределяется на всех: Ни один банк не владеет какой-то большой долей долга, так что никто из кредиторов сильно не пострадает. Кроме того, иностранные банки владели только $46 млрд долга Греции в конце 2014 года, это не сравнится с $300 млрд в 2010 году. И мировые банки не наказывают страну, несмотря на то, что долг снижает уверенность в стабильности греческой финансовой системы. Крупнейшие банки страны Piraeus и Alpha Bank потеряли более 25% рыночной стоимости в этом году.

3. Нет страха «эффекта домино»: Греция не выглядит мрачной, но Португалия, Италия и Испания, а также другие «проблемные» страны еврозоны, чувствуют себя намного лучше после работы над собственными болезненными точками благодаря программе помощи. Доходность облигаций доказывают это. Инвесторы больше готовы вложить свои деньги в остальную часть группы, потому что они не боятся, что эти страны последуют примеру Греции и захотят выйти из еврозоны. 10-летние облигации Испании дают 1,59% по сравнению с 7% в 2010 году. На самом деле, Испания и Италия в настоящее время могут занимать деньги дешевле, чем в Великобритании.

4. Стимулы ЕЦБ: После нескольких лет колебаний Европейский центральный банк наконец представил большую программу по стимулированию в январе, что сделало инвесторов довольными. Программа покупки облигаций обещает в сумме $1,3 трлн новых денег и поможет стимулировать экономический рост еврозоны. Дешевые деньги помогут компенсировать любые потенциальные негативные осадки от действий Греции.

5. Экономика растет: Европа, хотя и сражается с эффектами длительного спада, находится в лучшей форме, чем в прошлый момент «Grexit» в 2012 году. ВВП еврозоны растет - в последнем квартале 2014 года рост даже превзошел ожидания. Аналитики говорят, что дешевая нефть, падение цен и слабый евро помогают стимулировать экономику.

6. Новый план для государств-членов: Во время кризиса еврозоны первое, что поразило в 2010 году, что у лидеров союза не было никакой структуры, чтобы попросить помощи в случае, когда государство-член сталкивается с проблемами. С тех пор страны еврозоны создали фонд спасения в $800 миллиардов для экстренных кредитов. Они также договорились о правилах, по которым страны могут получить доступ к этим деньгам.

7. Рост акций: инвесторы, кажется, равнодушны к перспективе более широкого кризиса еврозоны. Несмотря на греческое противостояние и военный конфликт на пороге блока, основные европейские фондовые рынки сейчас находятся на рекордно высоких уровнях.