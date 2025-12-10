Фундаментальный анализ рынка за 10.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 EET. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

EURUSD:

Только для наших читателей - бонус 26% всем новым клиентам в баланс торгового счета при пополнении от $260. Получить

Евро теряет импульс у 1.1630–1.1650 на фоне ожиданий снижения ставки ФРС сегодня, 10 декабря 2025 года. Вероятность шага на 25 б.п. уже учтена в котировках, тогда как ключевой риск для евро — возможный акцент на осторожности Федрезерва в дальнейшей траектории смягчения. Доходности США колеблются около недавних уровней, поддерживая доллар спросом на ликвидные активы в период неопределённости.

Для ЕЦБ пространство манёвра ограничено: рост реального эффективного курса евро и слабая динамика внешнего спроса повышают чувствительность экспорта к укреплению валюты. Комментарии отдельных представителей ЕЦБ последние дни звучали сбалансированно, но признают необходимость смотреть на фактическую инфляцию и условия кредита. Это снижает вероятность агрессивных шагов в сторону ужесточения и не даёт паре устойчивой опоры сверху.

США по-прежнему задают тон: мягкие элементы в рынке труда и ожидания по инфляции поддержали ставочные ожидания, но любая более «осторожная» подача решений ФРС усиливает доллар краткосрочно. На этом фоне сценарий фиксации прибыли по евро выглядит логичным, а потенциал отката к более низким уровням сохраняется, если пресс-конференция усилит зависимость дальнейших шагов от данных и не пообещает быстрой серии последующих снижений.

Торговая рекомендация: SELL 1.1625, SL 1.1655, TP 1.1535





Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 EET. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

GBPUSD:

Фунт держится чуть выше 1.33, но импульс ограничен: на повестке решение ФРС и последующие сигналы Банка Англии. Рынок уже заложил декабрьское смягчение в США, поэтому реакция стерлинга зависит от риторики о траектории на 2026 год. Если ФРС подчеркнёт осторожность и привязку к данным, спрос на доллар может усилиться, что станет встречным ветром для GBP.

В Великобритании рост остаётся вялым, потребитель под давлением, деловая активность не демонстрирует устойчивого ускорения. Комментарии членов Комитета по денежной политике неоднородны, но общий посыл — баланс между инфляционными рисками и чувствительной экономикой. Это ограничивает вероятность того, что Банк Англии сможет быстро дистанцироваться от глобального тренда на смягчение в случае ухудшения данных.

Дополнительным фактором остаётся внешняя позиция: торговый дефицит и зависимость от глобальных финансовых условий делают курс стерлинга чувствительным к колебаниям доллара и доходностей США. В совокупности текущий набор фундаментальных драйверов поддерживает идею коротких позиций в паре при усилении доллара после комментариев ФРС, особенно если американские показатели подтвердят устойчивость занятости и умеренное охлаждение инфляции.

Торговая рекомендация: SELL 1.3300, SL 1.3330, TP 1.3210





Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

21:00 EET. USD - Решение FOMC по основной процентной ставке

USDJPY:

Дифференциал ставок США–Япония остаётся доминирующим драйвером: даже при обсуждении ужесточения политики Банка Японии доходности США заметно выше, что подпитывает интерес к долларовым активам. Накануне и сегодня иена колеблется вблизи 156 за доллар, а участники рынка ждут развязки от решения ФРС и намёков Федрезерва на частоту будущих шагов.

В Японии инфляция умеренно держится выше цели, но рост заработных плат и устойчивый внутренний спрос пока не дают уверенности в длительной нормализации, из-за чего Банк Японии действует постепенно. Риск резких вербальных интервенций снижен, пока отсутствует шок оттока капитала или дисфункция рынка JGB, а локальные стимулы и осторожные шаги по кривой доходности лишь сглаживают волатильность.

Если ФРС подтвердит мягкий шаг, но оставит «страховочную» риторику, доллар сохранит доходностное преимущество и поддержит USD/JPY. При нейтральных рисках и спокойном глобальном фоне это повышает вероятность движения к верхней границе недавнего диапазона, тогда как лишь чёткая готовность BoJ к более быстрому подъёму ставки способна изменить баланс сил.

Торговая рекомендация: BUY 156.75, SL 155.85, TP 159.45



