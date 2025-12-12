Фундаментальный анализ рынка за 12.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

09:00 EET. GBP - Изменение объема ВВП

EURUSD:

Только для наших читателей - бонус 26% всем новым клиентам в баланс торгового счета при пополнении от $260. Получить

Евро 12 декабря удерживается вблизи 1,1740 на фоне общего ослабления доллара после решения Федеральной резервной системы снизить ставку и дать понять, что дальнейшие шаги будут зависеть от поступающей статистики. Рынок реагирует на замедление инфляционного давления и признаки охлаждения рынка труда США, поэтому спрос на доллар как на валюту с высокой доходностью заметно снижается.

Со стороны еврозоны настрой поддерживают сигналы ЕЦБ о приближении инфляции к целевому уровню и относительной устойчивости экономики, что уменьшает ожидания быстрого перехода к более низким ставкам в Европе. Дополнительный фактор — пересмотр инвесторами долларовых позиций в конце недели на фоне высокой неопределенности по траектории ставок в США и чувствительности рынка к каждой новой макропубликации.

Ключевым драйвером дня для пары станет поток данных из США и комментарии представителей ФРС: признаки замедления экономики будут усиливать давление на доллар, тогда как более сильные цифры могут спровоцировать временную фиксацию прибыли по евро. В базовом сценарии перевес остается на стороне единой валюты до появления устойчивых аргументов в пользу восстановления доллара.

Торговая рекомендация: BUY 1.1740, SL 1.1715, TP 1.1815





GBPUSD:

Фунт 12 декабря торгуется около 1,3390, сохраняя часть роста после решения ФРС, однако потенциал укрепления ограничивает ожидание заседания Банка Англии на следующей неделе. Рынок заранее учитывает вероятность смягчения денежно-кредитных условий в Великобритании на фоне слабой динамики экономики и постепенного снижения инфляции, поэтому спрос на фунт остается сдержанным.

Для доллара картина по-прежнему неблагоприятная: после решения ФРС инвесторы особенно внимательно следят за статистикой по занятости и инфляции, оценивая, насколько быстро США могут перейти к более низким ставкам в 2026 году. Если публикации продолжат указывать на охлаждение экономики, доллар может оставаться под давлением, но любые признаки устойчивости способны вернуть спрос на американскую валюту.

Сегодня внимание рынка будет приковано к данным по экономике Великобритании и США, которые способны скорректировать ожидания по решениям регуляторов. Если британская статистика окажется слабее ожиданий, вероятность усиления продаж фунта вырастет, и пара может перейти к снижению даже при умеренно слабом долларе.

Торговая рекомендация: SELL 1.3395, SL 1.3420, TP 1.3320





USDJPY:

Пара USDJPY 12 декабря удерживается в районе 155,70, но баланс факторов смещается в пользу иены после слабой американской статистики по рынку труда и снижения ставки ФРС. Когда ожидания по доходности долларовых инструментов уменьшаются, инвесторы чаще пересматривают длинные позиции по доллару, поэтому пара становится более чувствительной к любым негативным сигналам из США.

Дополнительную поддержку иене дает рост уверенности, что Банк Японии готов к дальнейшей нормализации политики на одном из ближайших заседаний при сохранении устойчивой инфляции и динамики заработных плат. На этом фоне разница в ожиданиях по ставкам США и Японии сокращается, что повышает привлекательность иены и усиливает спрос на нее в периоды ухудшения глобального настроя.

В течение дня ключевыми факторами для USDJPY станут новые данные из США и комментарии представителей ФРС, а также заявления японских чиновников о темпах нормализации политики. При сохранении слабых американских показателей вероятность продолжения снижения пары повышается, тогда как сильная статистика способна вызвать краткосрочный отскок доллара.

Торговая рекомендация: SELL 155.70, SL 156.20, TP 154.20





До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте