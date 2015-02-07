Шоколад - новое золото: почему инвесторы вкладываются в облигации с отрицательными ставками?

Инвесторы не могли нарадоваться облигациям Nestle на этой неделе. И у многих пока только один способ описать то, что происходит сейчас в Европе: все очень странно. Похоже, производитель шоколада теперь выглядит как новое золото?

Как пишет издание CNN-Money, это беспрецедентное событие, когда корпоративный долг Nestle ушел в минус на этой неделе. Это означает, что инвесторы готовы платить за право вкладывать свои деньги в безопасность швейцарской шоколадной компании. Облигации можно также покупать в упаковке с надписью: "Мы верим в Nestle".

«Ты смотришь на что-то, чего никогда не случалось прежде. Это совершенно новое явление, - говорит Ричард Салдитт, кредитный аналитик Bloomberg, - Странные вещи происходят на финансовых рынках".

Нет, инвесторы неспроста становятся зависимыми от шоколадных батончиков. Деноминированные в евро корпоративные долги других супербезопасных (не производящих шоколад) европейских компаний - Royal Dutch Shell и Novartis — также находятся в отрицательных границах. Есть еще несколько голубых фишек среди американских компаний, которые испытывают эту негативную тенденцию - евро-облигации Банка Америки, General Electric и Макдональдс торгуются вблизи нуля, - сказал Салдитт.

Все это очень необычно, пишет автор. Ведь обычно инвесторы, которые вкладываются в облигации, получают от них доход, а не наоборот, вкладывают свои деньги и еще «доплачивают» за это. Так что же вызвало такую непонятную и в то же время интересную ситуацию?

Похоже, это результаты различных экспериментов центральных банков по всему миру — каждый регулятор по-своему старается подтолкнуть вялую экономику. В прошлом году Европейский центральный банк планировал сделать ключевую процентную ставку ниже нуля, чтобы оживить рост, а теперь ЕЦБ думает «внедрить» по крайней мере $1,3 трлн в финансовую систему, чтобы бороться с дефляцией. Многие страны сейчас принимают очень агрессивные и нестандартные меры. Например, центробанк Дании сократил ставки до отрицательных границ.

"Причина того, что заставляет центральные банки устанавливать такие низкие ставки, - это фактически участие в валютной борьбе с помощью политического снижения ставок до нуля", - говорит Барнаби Мартин, кредитный стратег из Bank of America Merrill Lynch.

И тенденция подобных переходов к новым ставкам набирает обороты: центробанки уже сбили доходность облигаций в отрицательные границы в Бельгии, Дании, Франции, Германии, Японии и Нидерландах. Опять же это означает, что инвесторы в основном готовы потерять деньги, когда покупают ценные бумаги госдолга.

Невероятно, но отрицательные высокодоходные облигации были самым быстрорастущим "классом активов" в Европе за последний год, по данным Bank of America Merrill Lynch. По оценкам банка, общая сумма европейских бумаг госдолга, дающих доход ниже нуля, выросла до €1,2 трлн - по сравнению с €500 млрд в конце октября и ноль в июне.

Мартин сказал, что это "беспрецедентный" шанс, чтобы увидеть отрицательные доходности в любом рынке корпоративных или суверенных облигаций.

Сейчас инвесторам нужно решить куда вложить свои деньги. Пока банки практически не имеют отрицательные процентные ставки для вкладов, люди с $100 млн не могут просто вложить их в местный банк и ждать, когда получат отдачу намного выше нуля. Но они могут вложиться в те самые «ультрабезопасные» корпоративные облигации, например, выпущенные компанией Nestle — в этом будет больше смысла.

«Допустим, вы скоро получите более $1 трлн евро. Все, что нужно вашим «новым деньгам», найти дом», - говорит сказал Томас Урано, управляющий директор в Sage Advisory. "Я мог бы оставить эту сумму в банке и наверняка потерять деньги, или я мог бы вложить их в корпоративные облигации и, возможно, потерять только один базисный пункт".