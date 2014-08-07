Кто в Европу, а кто - в аутсайдеры

По данным исследования европейских рынков коммерческой недвижимости компании Knight Frank, за первые шесть месяцев 2014 г. в недвижимость Европы было инвестировано 39,4 млрд евро, что на 35,4% больше, чем было вложено во втором полугодии 2013 г. Россия - в аутсайдерах.

По прогнозам экспертов компании, в 2014 г. инвесторы вложат в европейскую коммерческую недвижимость не меньше, чем в 2013 г. (139 млрд евро — по данным DTZ), который по объемам вложений побил рекорд с 2007 г.

Особый интерес стал проявляться к периферийным странам еврозоны: инвестиции в коммерческую недвижимость Ирландии и Испании за год выросли примерно одинаково — на 80% (2 млрд евро) и на 79,8% (4,7 млрд евро). Однако самый высокий рост инвестиций за год (с июня 2013 г. по июнь 2014 г.) зафиксирован в странах Восточной Европы. Так, в Румынии прирост инвестиционных средств составил 257,5% (0,8 млрд евро), в Чехии — 137% (1,5 млрд евро).

Традиционно высоколиквидные рынки Западной Европы показывают меньшую динамику роста, но лидируют по объему инвестиций. Так, больше всего инвестиционных денег досталось рынку коммерческой недвижимости Великобритании — сюда за год было вложено 53,5 млрд евро (рост — 30%). На втором месте рынок Германии, получивший 25,7 млрд евро (рост — 1,1%). Третье почетное место занимает Франция с объемом инвестиций в 19,6 млрд евро (рост — 15,8%).

Позитивные экономические перспективы, по мнению экспертов Knight Frank, явились главной причиной инвестиционной активности: еврозона ожидает рекордный рост ВВП - около 1% в 2014 г. и 1,4% в 2015 г. Помимо этого, на европейский рынок стали выходить новые игроки — инвесторы из Азии, Ближнего Востока и Северной Америки.

Между тем, Россия оказалась в аутсайдерах, продемонстрировав отрицательную динамику инвестиционной активности за прошедшие 12 месяцев. За это время в российский рынок было вложено всего 4,6 млрд евро, что на 33% меньше показателя предыдущего года (июнь 2012 г. — июнь 2013 г.). В первом полугодии 2014 г. инвесторы активно стали сокращать свои вложения в коммерческую недвижимость России. По данным Knight Frank, это сокращение оказалось на уровне 70%, по сравнению с первым полугодием 2013 г. По словам Алана Балоева, директора департамента финансовых рынков и инвестиций компании, опасения в ожидании принятия секторальных санкций в отношении России привели к значительному сокращению объемов инвестиций по сравнению с первой половиной прошлого года.

Похожие данные ранее демонстрировали и другие консалтинговые компании. Так, по данным отчета Colliers International, объем инвестиций в коммерческую недвижимость в первом полугодии 2014 г. составил $1,2 млрд против $4 млрд, которые были вложены за первые шесть месяцев 2013 г. Эксперты JLL насчитали $1,4 млрд (это на 59% меньше, чем годом ранее). Разница в оценках связана в основном с тем, что консультанты относят закрытие сделок к разным периодам.



