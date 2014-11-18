Рынку недвижимости в Китае становится все хуже и хуже

Те опасения, которые некоторые инвесторы даже боялись высказывать, подтвердились. Состояние рынка недвижимости в Китае ухудшается. Сегодня опубликована статистика, согласно которой снижение цен на жилье в октябре усилилось - до 2,6%, в сентябре еще было 1,3%.

Надо заметить, что это падение отмечается в 69 крупнейших китайских городах (из 70). Уже несколько лет говорят о серьезных проблемах в строительном секторе Китая, а этот источник доходов составляет примерно 14% ВВП страны. На строительных компаниях высят тяжелые долги, и все мы видим значительное замедление темпов строительства.

Еще один из заметных результатов замедления экономики Китая — это падение цен на металлы и топливное сырье. Никель, который торгуется на Лондонской товарной бирже, сегодня упал в цене на 0,9%, медь упала на 0,5%. В то же время продолжалось падение нефтяных цен - Brent снижалась на 0,4% - до $78,9. Китайские фондовые индексы упали на 1%.