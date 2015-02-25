В Москве кризис коммерческой недвижимости. Пострадал сам Абрамович

Тонущая российская экономика все сильнее затрудняет владельцам недвижимости находить новых арендаторов. Так, роскошный «White Gardens”, офисный комплекс Романа Абрамовича в Москве, пуст сейчас примерно на две трети. Владелец футбольного клуба «Челси», живущий в Лондоне, Абрамович купил бизнес-центр в центре Москвы в ноябре 2013 года. С тех пор он сдал в аренду менее 10% от 63000 кв.м. офисных и торговых площадей, а всего занято примерно 30% площади, по информации от пресс-секретаря Абрамовича, Джона Манна.

«У нас, конечно же, есть хорошая клиентская база, и поэтому мы рассчитываем на долгосрочные перспективы. Мы не можем позволить себе занизить ценность нашего предложения. Это — первоклассный актив, недвижимость класса А». Актив действительно роскошный: это комплекс из двух зданий, соединенных аркадой с террасой, с садом на крыше. Проект выиграл несколько престижных дизайнерских премий. Сегодня здесь довольно пустынно. Из торговых площадей, предоставляемых в атриуме, половина остается закрытой. Чем-то здание похоже на город-призрак.



Спрос на офисную недвижимость в Москве упал в конце прошлого года в под влиянием падения цен на нефть, обвала рубля и экономических санкций. Средняя доля незанятых офисных помещений высшего класса в городе выросла в конце 2014 года с 18% до 29%. С еще большими проблемами сталкиваются владельцы недвижимости, выходящей на рынок в последнее время. Им повезло куда меньше, чем тем, кто уже обеспечил себе наличие арендаторов еще в прошлом году. Впрочем, проблема здесь — это замкнутый круг: ведь бурный рост строительства офисной недвижимости начался, когда российская экономика переживала подъем, открывались новые офисы компаний и приходили новые западные инвесторы. Рекордное количество арендных офисных площадей высшего класса было сдано в эксплуатацию именно в прошлом году, как раз, когда начались большие проблемы.

Арендные ставки упали на 20%, и в течение этого года снизятся еще на 15%, по оценкам западных экспертов по недвижимости. Экономика России, по прогнозам, должна сократиться на 5,6% в 2015 году, и, вероятно, такого быстрого отскока, какой наблюдался в 2009 году, уже не будет, особенно учитывая риск дальнейших санкций. Это — мнение экономистов Morgan Stanley, озвученное в январской записке для инвесторов.