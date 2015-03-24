Американские отчеты по недвижимости поддержали доллар и фондовые индексы

После объявления экономпоказателей доллар начал укрепляться против евро, а индексы Dow Jones и S&P перестали падать. Как сообщает Bloomberg, покупки новых домов в США неожиданно выросли в феврале до семилетнего максимума, а это значит, что большая прибыль поможет поддержать отрасль в это суровое время.

Продажи выросли на 7,8% - до 539 тыс., это самый высокий показатель с февраля 2008 года. Такие данные озвучило министерство торговли сегодня в Вашингтоне. Итоговые показатели превысили даже самые смелые прогнозы экономистов портала Bloomberg. К слову, в среднем аналитики называли цифру 465 тыс.

"У вас есть устойчивый рост числа рабочих мест, рост доходов немного слабый, но по-прежнему положительный, все еще очень низкие ставки по ипотечным кредитам, - все это постепенно облегчает доступ к кредитам", - говорит Гас Фаучер, старший экономист PNC Financial Services Group в Питтсбурге. Он добавил, что ждет дальнейший рост в этом году.

После публикации отчетов рынок отреагировал моментально: доллар стал расти в паре с евро, и к 17:22 мск пара EUR/USD торговалась на уровне 1,0907. В то же время, американские индексы перестали падать и пошли в небольшой рост: индекс Dow Jones прибавил 0,05%, S&P 500 вырос на 0,06%, по данным Bloomberg.