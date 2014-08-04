Чем хороша и чем плоха агрессивная торговля на Форекс?

Среди начинающих трейдеров есть мнение, что если чаще проводить торги, то получитшь большую прибыль. Кажется, что этот способ открывает для них огромные возможности. На самом деле это убеждение не верно. И только профессионалы знают, что чаще всего высокочастотная торговля дает только стресс, сделки получаются некачественные, и трейдер уходит с рынка, полный разочарования.

Все дело в том, что со временем и опытом трейдер понимает, что лучше совершать сделки реже, но качественнее, именно они принесут ему большую прибыль. То есть лучше мало, но хороших сделок, чем много, но приносящих считанные гроши. Хотя есть и любители таких методов. Попробуем как можно короче рассказать, в чем плюсы и минусы такой агрессивной торговли.

Сразу скажу, что минус постоянной торговли (несколько сделок подряд) в том, что человек, который постоянно видит перед глазами графики, получает непреодолимое желание совершить сделку. И часто он переоценивает свои силы, теряет концентрацию. Проще говоря, многие советуют совершать более длительные сделки и этим улучшить перспективу заработать на них больше денег. Более того, проводя сделки реже, вы можете совершать сделки с больше суммой, когда уверены, что риск будет оправдан.

Пример — один трейдер торгует 30 раз в месяц, а второй — только три сделки. Понятное дело, что первый не сможет открывать позиции с большим объемом, как это сделает второй. И стресса у него намного больше.

Проявляйте терпение — совершайте сделки только когда рынок действительно дает весомое преимущество.

Интересный совет дает один трейдер — думай о рынке, как о фруктовом саде. Он точно так же каждый месяц дает лишь ограниченное количество фруктов. При этом в саду водится множество сорняков, поэтому торговать нужно реже, и не терять при этом прибыль. Поторопишься собрать фрукты — получишь плохие и неспелые, а того и гляди останешься в итоге только с сорняками...

Согласно результатам одного исследования, мужчины имеют тенденцию торговать гораздо чаще, чем женщины, в результате чего они тратят больше, чем зарабатывают.

Минус торговли с низкой частотой сделок в том, что в этом случае можно потерять сразу много денег, хоть и не сопровождается такая сделка большим стрессом, как в повседневной высокочастотной торговле. Поэтому редкие сделки должны сопровождаться обязательно правильным анализом ситуации, учитывать различные внешние и внутренние факторы, влияющие на ценообразование торгового инструмента.

Получается, повышенная частота торговых операций может носить как положительный, так и отрицательный эффект и не является главным критерием торговли. Проще всего так: самый важный критерий - правильный подход к ведению вашей торговли. Все остальное — дело привычки, опыта, интуиции. Помните, что даже на Форекс важно не количество, а качество сделок.