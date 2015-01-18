Видеоуроки: Макс Кайзер. О "потере" ипотеки, разорении вкладчиков и дебетовой биткоин-карте

Сегодня в видеоуроке у нас уже хорошо знакомый нам "Обзор Макса Кайзера" - свежий выпуск, снятый в Гонконге. В этот раз Макс Кайзер опять ругает банкиров, который сравнивает с саранчой: они буквально "съедают" деньги у населения!



Такая финансовая элита уже забрала рынок ипотечного кредитования и теперь взялась за автокредиты. Из-за банковских игр с залогами разоряются простые вкладчики. А в качестве примера страны, где ещё есть какие-то благодатные условия для бизнеса и жизни, называет Гонконг.



Может быть, именно поэтому здесь появилась первая в мире дебетовая карта, на которую можно перечислять криптовалюту? Пожалуй, биткоин всерьез готов конкурировать с традиционными валютами и банками. В этом выпуске вы также узнаете, как функционирует эта карта и какие у нее есть преимущества.

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