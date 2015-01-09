Видеоуроки: Прогнозы на 2015 год от Степана Демуры

В сегодняшнем видеоуроке - два ролика, в которых Степан Демура делает прогнозы на 2015 год. Не мог определиться, какой из них лучше и интереснее, поэтому размещаю оба видео. В первом - отрывок из передачи "РБК. Взгляд", где гости подводят итоги 2014 года (рекорды у американских индексов, антирекорды рубля, успешное IPO Alibaba и обвальное падение нефтяных котировок) и рассуждают, на что сделать ставку в этом году. На вопросы ведущей отвечают Максим Орловский, директор ИК "Ренессанс" и Степан Демура, управляющий активами.

Второе видео - с недавнего семинара Степана Демуры, на котором он также отвечает на вопросы от участников, параллельно делая небольшие прогнозы на будущее. Ради интереса можно сравнить, что говорит Демура на РБК и что - в неформальной обстановке.



Видео:

Видео 2:



