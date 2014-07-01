Долгосрочные фьючерсы на нефть недооценивают

В Северной Америке благодаря сланцевой нефти продолжается рост ее поставок, однако перебои в поставках традиционной нефти мешают снижению цен. Вдобавок гражданская война в Ливии, российско-украинский конфликт, волнения в Венесуэле и недавние столкновения в Ираке дают повод беспокоиться инвесторам и покупателям на рынке. Сегодня нефтепроизводящие страны по всему миру испытывают затруднения с наращиванием производства.



Аналитики BofA-Merrill Lynch считают, что долгосрочные контракты на нефть по-прежнему недооценивают:

«Основной принцип расчета такой: цена на все энергоносители как процент от мирового ВВП снизилась до 7,2% от мировых расходов. И это несмотря на отскок цен на Brent до 115 долл./барр. В настоящий момент нефть составляет 4,3% от мирового ВВП против 30-летнего максимума в 4,7%, достигнутого в 2008 г. и в 2011-2012 гг. Мы сохраняем прогноз цены контракта Brent на 2019 г. на уровне 98 долл./барр. Кроме того, мы рассматриваем недавнюю выдачу Министерством торговли США лицензий на экспорт конденсатов как первый позитивный шаг по направлению к разгрузке переполненного нефтью североамериканского рынка. А это значит, что долгосрочные цены на WTI могут начать расти быстрее, чем цены на Brent".