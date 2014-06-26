В Америке выдают лицензии на экспорт нефти

Нефтедобывающие компании в США выстраиваются в очереди, чтобы получить лицензию на экспорт нефти. Две компании уже получили такое разрешение от Министерства торговли — это Pioneer Natural Resources Co. и Enterprise Products Partners LP. Ранее такие лицензии выдавали почти 40 лет назад, до энергетического кризиса — тогда разрешалось продавать за рубеж только переработанные нефтяные продукты — горючее, моторные масла и т.п. В Украине, например, такую нефть называют «газовым конденсатом».

Сейчас американские компании смогут продавать так называемую сверхлегкую нефть — она появилась в больших количествах после освоения технологии сланцевых месторождений. Теперь такую нефть будут классифицировать как топливо, а значит на него не будут распространяться ограничения по вывозу.

Нефтедобывающие компании в США выстраиваются в очереди, чтобы получить лицензию на экспорт нефти. Две компании уже получили такое разрешение от Министерства торговли — это Pioneer Natural Resources Co. и Enterprise Products Partners LP. Ранее такие лицензии выдавали почти 40 лет назад, до энергетического кризиса — тогда разрешалось продавать за рубеж только переработанные нефтяные продукты — горючее, моторные масла и т.п. В Украине, например, такую нефть называют «газовым конденсатом».

Сейчас американские компании смогут продавать так называемую сверхлегкую нефть — она появилась в больших количествах после освоения технологии сланцевых месторождений. Теперь такую нефть будут классифицировать как топливо, а значит на него не будут распространяться ограничения по вывозу.

Цены на бирже не отреагировали на новость, потому что ожидаются незначительные объемы поставки из США.