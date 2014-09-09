Исторические данные необходимы для проведения полноценного технического анализа, и в первую очередь — для тестирования торговых стратегий и оптимизации механических торговых систем (экспертов). Проблема же с которой часто сталкиваются трейдеры, оптимизирующие своих торговых роботов - это отсутствие цен прошлых периодов. В помощь этой категории наших клиентов мы размещаем на страницах нашего сайта архивы котировок по наиболее востребованным инструментам.

Архивы цен содержат временные периоды достаточно больших периодов и достаточно большого количества валютных пар и инструментов CFD.

Для генерации файлов с архивом цен с периодом большим чем М1 система обращается к минутным архивам и формирует из них новую таблицу с нужным периодом. Такой подход позволяет избежать потерь данных, что порой встречается в истории цен прошлых периодов торгового терминала.

Скачать нужный вам архив котировок вы можете на странице нашего сайта. Там же вы найдете инструкции по импорту цен архива в торговый терминал.

Удачных торгов и оптимизации роботов.