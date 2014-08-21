Уолл-Стрит не спит: сессия прошла позитивно

Вчерашняя сессия в США, как и несколько предыдущих, закончились на мажорных нотах. В среду все внимание инвесторов было сосредоточено на публикации «минуток» заседания ФРС. Все ждали, поднимутся или не поднимутся процентная ставка. После вполне однозначной риторики участников заседания стало понятно: все склонны к скорейшему ужесточению монетарной политики. В начале торгов это привело к снижению индексов, однако к вечеру среды (а по московскому времени — к раннему утру четверга) они отыграли это негативное движение.

Из статистики вчера была опубликована еще динамика запасов нефти за неделю: они снизились на 4,474 млн баррелей после роста на 1,401 млн баррелей на прошедшей неделе.

Индикатор «голубых фишек» DJIA по итогам сессии окреп на 0,3355%. Вырос и S&P 500 (+0,25%), а вот высокотехнологичный Nasdaq потерял 0,02%.

Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light подорожали на 1,7% (до 96,07 доллара за баррель). Декабрьские фьючерсы на золото снизились на 0,1% (до 1 295,2 доллара за тройскую унцию).

Что касается отдельных акций, то можно отметить подъем котировок ритйлеров Lowe's и Target (соответственно 1,6% и 1,8%). В плюсе и Home Depot после своего триумфального квартального отчета (+2,3%).

Неважно обстоят дела у Microsoft (-0,8%) и у McDonalds (-0,3%).