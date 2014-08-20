Азиатские рынки выросли

На всех азиатских фондовых рынках, кроме китайских, был зафиксирован рост в среду. Так, Nikkei прибавил 0,03% (это уже восьмая подряд «плюсовая» сессия этого индекса). Иена упала к доллару — и это подстегнуло рынок.

KOSPI вырос на 0,08%, инвесторы в основном продавали.



Hang Seng вырос на 0,2% и теперь находится на шестилетнем пике.

Shanghai Composite чуть упал, похудев на 0,2%: некоторые крупные компании фиксируют прибыль в акциях, а кроме того, сильны опасения, что новые размещения акций отвлекут на себя часть ликвидности.



