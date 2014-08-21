Азиатские рынки сильно «просели»

Вчера был опубликован отчет по производственной активности Китая. Не самый оптимистический отчет, прямо скажем. Результат — резкое снижение всех фондовых рынков Азии, кроме японского (Nikkei вырос на 0,9%).

1,4% потерял KOSPI: инвестиционные компании в Корее продолжают упорно продавать акции. Рынок проходит этап коррекции в отсутствие драйверов усиления экономики.



Государственная энергетическая компания Korea Electric Power Corp снизилась на 4,4% на сообщении о возможной продаже всех ее акций, чтобы рассчитаться с задолженностями.

0,7% потерял индекс Hang Seng: в Гонконге чутко отреагировали на пессимистичную китайскую статистику.

Shanghai Composite снизился на 0,4%: подешевели акции угольных компаний.

Зато отлично себя чувствовали медиа-компании: три из них (People.cn, Zhejiang Daily Media Group и Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp) выросли на 10% сразу.