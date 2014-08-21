Азиатские рынки сильно «просели»

Вчера был опубликован отчет по производственной активности Китая. Не самый оптимистический отчет, прямо скажем. Результат — резкое снижение всех фондовых рынков Азии, кроме японского (Nikkei вырос на 0,9%).
1,4% потерял
KOSPI: инвестиционные
компании в Корее продолжают упорно
продавать акции. Рынок проходит этап
коррекции в отсутствие драйверов
усиления экономики.
Государственная энергетическая компания Korea Electric Power Corp снизилась на 4,4% на сообщении о возможной продаже всех ее акций, чтобы рассчитаться с задолженностями.
0,7% потерял индекс Hang Seng: в Гонконге чутко отреагировали на пессимистичную китайскую статистику.
Shanghai Composite снизился на 0,4%: подешевели акции угольных компаний.
Зато отлично себя чувствовали медиа-компании: три из них (People.cn, Zhejiang Daily Media Group и Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp) выросли на 10% сразу.