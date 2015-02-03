Западные эксперты: «Нефти по $ 30 не будет!». Делегаты ОПЕК: «Будет, будет!»

Фьючерсы на нефть продолжали укрепляться во вторник, за две предыдущих сессии они выросли больше, чем на 11%. Причин роста, по словам экспертов рынка, две. Первая — снижение интенсивности бурения на американских сланцах: мелкие и средние производители начинают консервировать скважины до лучших времен, прекращая инвестиции. Вторая — трейдеры закрывают месяц, фиксируя прибыль с ранее открытых позиций. Однако сегодня на азиатской сессии рост цен был немного приглушен растущим беспокойством о перспективах спроса на энергоносители в Китае.

На момент 8.25 мск фьючерс на Brent c поставкой в марте стоит 55,19 долларов за баррель, WTI тоже подбирается к 50-долларовой отметке и торгуется на уровне 49,94 доллара.

Некоторые инвесторы уверены в том, что ценовое дно после семимесячного движения вниз уже было достигнуто, а спад интенсивности буровых работ на американских сланцах — признак того, что переизбыток нефти на рынке скоро прекратится.

Западные аналитики говорят: «Семена восстановления нефтяных цен уже начинают всходить. Компании сокращают издержки и снижают производство. Поставка рано или поздно станет ниже ожиданий, и спрос восстановится».

В противовес западным экспертам, двое из делегатов ОПЕК, пожелавших остаться неназванными, прокомментировали агентству Bloomberg, что они не могут исключить возможность дальнейшего снижения цены на «черное золото» из-за слабого спроса. Их вероятностный прогноз — 30 — 35 долларов. По их словам, цены могут остаться экстремально низкими до лета из-за слабого сезонного спроса и переизбытка предложения — стратегия Саудовской Аравии по ограничению роста производства конкурентов начинает давать свои неиллюзорные плоды.

Спрос, по крайней мере, в Азии действительно остается слабым: слишком уж неожиданным оказался спад промышленного сектора в Китае. Это вызвало ряд вопросов о потенциальном спаде потребления энергии во второй по величине экономике мира – а значит, и о том, каково будет потребление нефти в ближайшие два квартала.



