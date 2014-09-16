Европейские компании вчера весь день сливались друг с другом

Вчерашняя торговля в Европе прошла спокойно. Из США и Китая поступала слабая статистика, поэтому и настроения в Европе были, что называется, мирные. Слабая статистика из Китая усилила опасения рынка по поводу того, что рост мировой экономики замедляется. Поэтому инвесторы притаились и не делали резких движений, даже с учетом того, что вчера в Европе происходили довольно крупные сделки. Сводный индекс еврозоны Stoxx Europe 600 закрылся понижением на 0,1%. Dow Jones Euro Stoxx 50 (индекс крупнейших предприятий еврозоны) потерял 3,37 пункта (тоже 0,1%). FTSE ослаб на 0,04%, САС 40 просел на 0,29%, а вот DAX прибавил 0,09% - единственный из крупных европейских индексов.

Сильнее всех просели нефтегазовые компании: например, Fugro NV и Neste Oyi потеряли 3%. Интересные события творились в пивоваренной отрасли: SABMiller Plc прибавила 10% после того, как от ее предложения о поглощении гордо отказалась Heineken NV (которая, в свою очередь, на этом шаге подорожала на 1,3%).



Традиционно неплохо обстоят дела в IT-сфере. Разработчик программного обеспечения Micro Focus подрос аж на 15%, после договоренностей о слиянии с конкурентом Attachmate Plc. Сумма сделки составит $2,35 млрд.

Волна слияний вчера захватила европейский рынок: продолжились эти новости событиями в туристическом секторе. Немецкий концерн TUI AG будет «сливаться» со своей дочкой — британской TUI Travel, образуя крупнейший на данный момент в мире туристический концерн, капитализация которого составит 6,5 млрд евро. Рыночная стоимость обоих компаний выросла на 1,4% («мама») и 0,5% («дочка») соответственно.

Некоторые слияния принесли и снижение капитализации. Например, курс акций датского телефонного оператора TDC A/S потерял 11% после объявления о том, что он купит норвежскую Get SA и, соответственно, в этом году заплатит меньше дивидендов.

Швейцарская компания по производству медтехники Nobel Biocare Holding AB снизилась на 5,8% в результате того, что ее собирается купить компания Danaher Corp, причем по меньшей цене, чем ожидалось.

Подешевели бумаги Air France-KLM, причем это совсем не связано со слияниями, а вовсе даже связано с забастовками. 3,3% потеряли акции в результате крупнейшей забастовки работников компании с 1998 года.