Рекомендация по торговле на 15.12.14 - 22.12.14

Всем доброго времени суток. Сегодня у нас 15 декабря 2014 года (понедельник) и пришло время очередного обзора по валютным парам EUR/USD и GBP/USD. Что я жду по этим парам? Общая динамика у нас SELL`овская и вставать все еще выгоднее на продажу.

EUR/USD если закрепляемся выше 1,2580 то идем на верх, если происходит отскок от 1,2550 то идем вниз.

GBP/USD если закрепляемся выше 1,5873 то идем на верх, если происходит отскок от 1,5837 то идем вниз.

Более подробная информация в моем видео отчете. Желаю всем приятного просмотра.