Какой будет инфляция в текущем году?

Главный экономист инвестиционной компании «Dragon Capital» Елена Белан:

Елена Белан

Показатель инфляции за июль оказался намного ниже наших ожиданий (+1,5% м/м и +13,7% г/г), в основном из-за того, что повышение тарифов на отопление на 40% в прошлом месяце только частично было отражено в официальной статистике. Скорее всего, это произошло это из-за смещенного графика оплаты за услуги центрального отопления: у части населения основная сумма платежей приходится на отопительный период. Кроме этого, в июле существенно снизились цены на овощи в результате действия сезонных факторов (-31% м/м и -13% г/г), что полностью компенсировало дальнейшее повышение цен на мясо-молочные продукты, вызвав снижение продовольственной компоненты индекса инфляции на 0,7% м/м (+12,5% г/г).

Мы ожидаем, что июльское повышение тарифов на отопление полностью отразится в показателях официальной статистики с началом отопительного сезона и поэтому подтверждаем наш прогноз инфляции на конец 2014 г. на уровне 16% г/г. В 2015 г. мы ожидаем замедления темпов роста цен до 6,0% г/г преимущественно за счёт отсутствия девальвационного фактора.