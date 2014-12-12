Еженедельный дайджест: 8-12 декабря: Нефть утопила рубль - ЦБ его добил; 9 фактов незаконности санкций от "Роснефти"; прогноз от Saxo Bank
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Еженедельный дайджест: 8-12 декабря: Нефть утопила рубль - ЦБ его добил; 9 фактов незаконности санкций от "Роснефти"; прогноз от Saxo Bank

12 декабря 2014, 13:15
Alice F
Alice F
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