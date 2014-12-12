Еженедельный дайджест: 8-12 декабря: Нефть утопила рубль - ЦБ его добил; 9 фактов незаконности санкций от "Роснефти"; прогноз от Saxo Bank

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Рубль побежден. Каков валютный прогноз на 2015?
- Новая Газета: СМИ: евро впервые в истории пробил отметку в 70 рублей
- Коммерсант: "Повышение ставки рублю не помогло"
- MQL5 Блоги: Что нас ждет в 2015 году? Прогнозы экономистов
- BBC Russian: Набиуллина: ЦБ ожидает укрепления рубля в 2015 году
- Business FM: Центробанк может направить на валютные операции в 2015 году почти $85 млрд
- Коммерсант: Невмешательство без границ. Банк России готов потратить на валютные интервенции пятую часть резервов
- РБК: Клепач назвал нефть по $70 условием для стабилизации курса рубля
- The village: Эффект от повышения ключевой ставки, валютные интервенции Центробанка и прогнозы ООН
Новости валютного рынка: Eвро-доллар - лучшая валютная пара для торговли
- FXStreet: Технический анализ рынка Форекс на 12.12.2014
- MQL5 Блоги: Рубль продолжает сильно дешеветь из-за нефти, центробанка и спроса на валюту
- FXStreet: Рубль фактически побеждён
- Investing.com: Интервенции ЦБ не дали доллару пробить отметку 58 рублей
- FXStreet: Лучшая валютная пара для торговли. EUR/USD: 1.2500 – ключевая отметка
- FXEmpire: Сильные розничные продажи способствуют росту доллара США
- РИА Новости: Доллар упал ниже 57 рублей, возможно, на интервенциях ЦБ
- ТАСС: Курс евро превысил 72 руб.
Обзор ключевых событий этой недели: "Финансовый майдан" в России, шокирующие прогнозы от Saxo Bank
- FXEmpire: Ценовая война между ОПЕК и американскими разработчиками сланцевых месторождений нефти идёт на пользу потребителям США
- Вести Экономика: Fitch ожидает снижения экономики РФ на 1,5% в 2015 г
- MQL5 Блоги: «Финансовый майдан» в России и либеральный «крот» в ЦБ
- MQL5 Блоги: Нефть продолжает обваливаться: Brent опускается к $ 63
- Новая Газета: Рубль пикирует. Авиация — на очереди? Девальвация и санкции жестоко ударили по отрасли гражданских воздушных перевозок
- RBC Quote: Шокирующие прогнозы от Saxo Bank: какие ужасные события могут произойти в 2015 году?
- Ведомости: Минэкономразвития предложило увеличить порог выручки для малого и среднего бизнеса
- Новая Газета: Нефть не играет в бензин
- Новая Газета: Таможенный союз постигла участь Советского
- MQL5 Блоги: Крым предложил ЦБ создать купюру в 200 рублей
- Ведомости: Со Швейцарии сняты подозрения в реэкспорте запрещенных продуктов в Россию
- РИА Новости: Лавров: переломить тренд "экспорта демократии" возможно и необходимо
- ТАСС: ОЭСР: Дания, Франция и Бельгия лидируют в списке стран с самыми высокими налогами
Новости компаний: Google закрывает центр в России, "Роснефть" обосновывает незаконность санкций
- MQL5 Блоги: Google закрывает центр разработок в России
- Вести Экономика: "Роснефть" привела 9 фактов незаконности санкций
- Ведомости: Наиболее вероятный российский инвестор «Роснефти» — «Сургутнефтегаз», считают эксперты
- Вести Экономика: Роснефть разместила облигации на 625 млрд руб.
- Вести Экономика: "Газпром" заинтересовался проектами в Судане
- РИА Новости: Сбербанк предлагает услугу онлайн - резервирования счетов
- РИА Новости: Минэнерго не исключает кадровых изменений в "Башнефти"
- Business FM: Портфель экспортных заказов «Росатома» превысил $100 млрд
- The Village: Как Disney съел Pixar, Marvel и Lucasfilm