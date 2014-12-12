Google закрывает центр разработок в России

Мировой интернет-гигант Google собирается прекратить разработку продуктов в России. Такое сообщение появилось сегодня в Bloomberg.

Причина решения проста — это новый закон, который обязывает хранить персональные данные российских граждан исключительно на территории России. Предполагается, что закон вступит в силу 1 сентября 2015 года.

Сегодня в российском офисе Google есть около 50 разработчиков, почти все из них работают в Москве. Источники сообщают, что Google уже готова предложить им работу в других офисах компании.

И хотя разработчиков из России буквально «вывезут», компания намерена увеличить вложения в бизнес-операции в стране в 2015 году. Прежде похожие действия Google произвела в Швеции, Финляндии и Норвегии. «Мы остаемся верны обязательствам перед российским пользователям. Наша российская команда работает, чтобы их поддерживать», — цитирует Bloomberg.

Акции компании Google торгуются на уровне $532,60 за акцию.