«Финансовый майдан» в России и либеральный «крот» в ЦБ

Холодная война с Западом обернулась ледяным душем для российской финансовой системы, еще совсем недавно почивавшей на лаврах под теплым солнцем путинской стабилизации. Ситуация развивается стремительно. Матерые спекулянты, словно помолодев на 20 лет, вспоминают 1998-й, не зря героем телеэфира 2014 объявлен брутальный физрук Фома-Нагиев. Однако ни россиянам, ни власти уже не до шуток. Внешнеполитическое напряжение нарастает уже в течение года, Запад продолжает резко усиливать системное давление на Россию.

Нельзя сказать, что РФ подошла к рубежу 2014 г. совершенно неподготовленной, работа была проведена серьезная, результатом чего стало присоединение Крыма. В экономическом блоке, отданном в управление либералам, тоже не теряли времени даром, в 2013 г. произошел размен фигур на кадровой доске. Ставка была сделана на новую команду Набиуллиной, облеченную карт-бланшем от президента, а в целом удачно управлявший валютным «реактором» земпред ЦБ Улюкаев был назначен министром экономического развития. К началу киевского Майдана они подошли не с пустыми руками, но с одобренной МВФ и утвержденной у президента программой «инфляционного таргетирования». И принялись за дело. Результат не заставил себя долго ждать. Курс рубля к бивалютной коризине в декабре 2013 г. начал неожиданно падать. Поскольку тогда интерес общества был сфокусирован на лишении ЦБ лицензий ряда вполне еще жизнеспособных банков, поэтому первый виток девальвации национальной валюты прошел без ощутимых социальных последствий. Но в августе 2014 г. финансовый рынок не без удивления обнаружил, что ЦБ раз за разом демонстративно отступает перед спекулянтами. Отправленный к октябрьским праздникам в свободное плавание рубль ушел в резкое пике. Бездействие российского ЦБ сыграло в резонанс с политикой ОПЕК и атакой спекулянтов на ослабление нефти, в итоге рублевый фронт был прорван, началась валютная паника.

В такое горячее время, по всем законам жанра, работа в штабах наших западных партнеров, направленная на дестабилизацию России, закипела с новой силой. Иностранные шпионы, как в 1905-м, 1917-м и 1991-м, активно выходят из тени. Явные агенты влияния действуют открыто, нагло шантажируя и испытывая на прочность государственную устойчивость РФ. Западные покровители приказали свистать всех наверх. Имя им легион. Кого с гранатометом в Грозный, кого с транспарантами на митинг, кого с адвокатом в суд, кого с гитарой на концерт, кого на экраны, кого в эфир, кого в социальные сети, кого к биржевому терминалу, а кого в коридоры российской власти. Там, где государственный механизм и «местные ребята» проявляют стойкость, диверсанты проигрывают, отступают и гибнут. В российском финансовом организме, куда вирусы проникли давным-давно, болезнь быстро развивается. Почувствовав явный тактический промах Кремля, который позволил ЦБ самоустраниться от влияния на курс рубля, по ослабленному месту бьют уже из всех возможных калибров. И если государство не введет антидот, не перетянет жгутом рану, оно позволит противникам быстро выкачать всю энергию и кровь из российской экономики.

Путин явно озадачен. На выступлении перед Федеральным собранием мы впервые видели его таким скованным. Президент шестым чувством понимает, что западный «крот» где-то совсем рядом. Его работа хорошо видна: измена и саботаж правят свой бал. Чиновники ЦБ пассивно разводят руками, но крепко держатся за свои кресла в уютных кабинетах. Неважно, что они свели на нет всю долгую, кропотливую работу предшественников. «Необходимо снизить инфляцию до 4%, но не за счет подавления деловой активности», — призывает президент. Поздно, инфляция галопирует, ЦБ резко повысил ключевые ставки, а стагфляция просится к новогоднему столу. «Банк России перешел к плавающему курсу, но это не значит, что курс рубля должен регулироваться финансовыми спекулянтами», — разочарованно звучит констатация президентом того, что ЦБ уже потерял рычаги управления. Совсем не такой сценарий предлагала Путину Набиуллина в прошлом году, утверждая свое инфляционное таргетирование. И, наконец, долгожданное: «Власти знают, кто эти спекулянты, и пришло время воспользоваться инструментами влияния на этих спекулянтов», — совсем по-сталински завершает президент… Казалось бы, странно обвинять в получении законной прибыли участников рынка, которым еще в октябре сам президент публично и выдал индульгенцию. Спекуляция ведь уголовно не наказуема в РФ. Оказавшись в смысловом тупике, Путин, как опытный борец, наверняка, понимает, что следуя предложенным его либеральным окружением ходам, он теперь постоянно бьет в пустоту, теряя равновесие. Этого и добиваются его западные партнеры, для которых на сегодня нет важнее задачи, чем лишить Россию внешнеполитического маневра.

Вспомним хит 2008 г.: «Я волна, новая волна, подо мной будет вся страна, подожди, скоро навсегда затоплю ваши города», — какое сегодня широкое поле для политического маневра открывается у «пятой» и «шестой» колонн в результате «игры в поддавки» на рынке. Однако на дворе 2014-ый, России не нужно выгребать из пучины мирового кризиса ликвидности. Против РФ введены санкции, но это не повод для капитуляции, к которой активно, словом и делом, призывают либерал-предатели во властных кабинетах. К августу 2014 г. у западных и прочих других спекулянтов не было на руках ни одного козыря в игре против путинской России. Кроме санкций, которые уже были объявлены и усвоены рынком. Государственный внешний долг РФ составляет ничтожно малую к ВВП величину. Внешнеторговое сальдо устойчиво положительное. Долги корпораций на вменяемом уровне, регулярно гасятся, общий объем долгов уверенно снижается, многие накопили подушки безопасности. В такой ситуации для дестабилизации России не так много инструментов. Обваливать рынок еврооблигаций бессмысленно, это не имеет практических последствий внутри России. И таких последствий, которые привели бы к секвестру бюджета и усмирению амбиций Кремля. Внушительные ЗВР заставляли с опаской играть и против российского ЦБ на резкое ослабление рубля. Тогда российские либералы и замахали белыми тряпками: опустите нефть на 60, до этого бюджет не пострадает, слишком крепок. Их сигналы уже почти материализовались. По крайней мере, валютную панику они обеспечили, заказ выполнен.

Любой рынок — это инструмент, материализующий ожидания. ЦБ, практически раскрывая перед спекулянтами свои карты, объявляя о переходе на плавающий курс в обозримой перспективе, фактически сам лишил себя маневра проводить действия неожиданно и тайно. То есть на лицо явное пренебрежение государственными интересами. И за эти действия Россия из своих ЗВР расплатилась сполна. Примерно на ту же сумму в 30 млрд. долларов США, на которую за октябрь произошел отток капитала из России. Находясь под прессингом западных санкций, Россия проявляет непонятную щедрость как в отношении зарубежных партнеров, так и отечественных оффшорных аристократов. Либералами в правительстве и ЦБ провозглашена в этом году незыблемая истина: никаких намеков на ограничения, никакого контроля за продажей валютной выручки. Конкретнее всего позицию обозначил вице-премьер Дворкович, утверждающий, что Россия должна платить за финансовую стабильность США. Как это откровенно и свежо! Мы снова молоды, мы в 90-х! Все будет как при дедушке. Только нужно покрепче придушить внешнеполитические амбиции России финансовым шарфиком-удавкой. А репарации заплатит население через раскрученную с падением рубля инфляцию. Солнце свободы вновь воссияет над нашей ледяной пустыней, пусть по ней и дальше гуляет лихой человек! И в отличие от конца ХХ века, в российских ЗВР уже есть чем поживиться, как в свое время белочехам, вывезшим в своих эшелонах из России царский золотой запас (умиляясь популярному ныне образу Хабенского-Колчака, не стоит этого забывать).

Манипуляции, вызванные, мягко сказать, подозрительным бездействием руководителей ЦБ, стоили РФ за один месяц почти трех ЗВР Украины. Правомерно задать вопрос, кто на капитанском мостике ЦБ будет отвечать перед страной за полученную пробоину. Пора озвучить, наконец, конкретные имена всех тех героев «финансового Майдана», тех славных лузеров из либерального блока в правительстве и ЦБ, авторов пресловутого таргетирования, начиная от идейных вдохновителей и лоббистов, до конкретных исполнителей, тупо идущих на рифы и бросивших руль в самый разгар возникшего шторма.

Далеко не секрет, что ЦБ является крупнейшим игроком на рынке, его регулятором и конечной инстанцией, эмитентом национальной валюты. То есть это субъект на рынке, обладающий сверхвозможностями, лишить себя которых способен только он сам. Почему ЦБ опустил руки 15 августа 2014 г. и не поднимал, когда спекулянты хлестали по обеим щекам? Почему не были учтены риски для финансовой стабильности, о которых так много говорила Набиуллина еще в июне? Что послужило спусковым крючком для словесной вакханалии первого зампреда Юдаевой? Для чего был существенно снижен (в 4 раза) размер обязательной интервенции на границе коридора, легко сдерживающей на тот момент волатильность рубля, а амплитуда колебаний расширена дополнительно на 2 рубля вверх? Для чего были одновременно с этим были установлены конкретные ориентиры для крупных спекулянтов, способных своими лотами легко сдвигать коридор без риска наказания в случае неожиданных интервенций ЦБ? Почему им позволили практически без риска рассчитывать свою валютную позицию в течение целого квартала? Им и 10 копеек в день отыграть было в радость, но ЦБ вдруг устроил избранному кругу праздник жизни за счет российских ЗВР. Никто особенно и не требовал продолжения банкета, но ЦБ упорно продолжал пир во время чумы, словесно ослабляя рубль. Стоило рублю чуть стабилизироваться в период выплаты налогов — последовала пресс-конференция Швецова, который очень вовремя развязал язык по поводу перспектив перехода к плавающему курсу. Ну ввели бы его неожиданно, говорит простой народ на рынке, а потом — комментируйте, сглаживайте валютными интервенциями, если знаете это ремесло! Зачем вызывать, а затем не удерживать в карантине, лихорадку, зачем устраивать валидольную ежедневную волатильность. Рубль — это национальная валюта одной седьмой части суши, а не мусорный рыночный инструмент. Сходите сначала выучитесь хотя бы на финансовых интернов, поиграв со счетом демо на банальном форексе. Потренируйтесь сначала на кошках, принимаясь лечить финансовый организм по своим шарлатанским рецептам.

Скачки рублевого курса отражают отнюдь не радужную детскую картинку динамики спроса и предложения в экономике — это политический индикатор, определяющий на сегодня жизнеспособность самой системы. И тем, кто играет на ее разрушение, удается еще и хорошо погреть руки у костра из российских денежных знаков. Кульбиты рубля еще и наглядно демонстрируют градус схватки под кремлевским ковром. Ни для кого не секрет, что команда Набиуллиной находится под полным влиянием Грефа. История с переводом вкладов из разорившихся банков это наглядно проиллюстрировала даже простому обывателю. После поездки Путина в Австралию в сторону «Сбербанка» уже полетели стрелы. Лидеры ОНФ в топовых телеэфирах намекали, что именно госбанки так не вовремя подложили нам всем свинью, активно участвуя в спекуляциях. По всей видимости, это не простые шалости. В начале октября Греф выступил с откровенным демаршем на инвестиционном форуме «Россия зовет», публично высказывая свое несогласие с выбранным президентом курсом на экономический суверенитет России, называя его «совком», достойным «советских старых маразматиков». Греф и ранее неоднократно провоцировал президента, выражая недовольство путинским новым курсом. Наглядный пример — распоряжение учреждениям «Сбербанка» в Крыму работать по законам Украины, а удивленным российским клиентам денежные переводы в Крым отправлять как за границу. «Сбербанк» активно кредитует нынешний киевский режим, опасаясь за свои бизнес-интересы, но сталкиваясь, несмотря на это, с рекордным оттоком украинских вкладчиков.

Глава «Сбербанка» сделал весомую заявку на место «крестного отца» либерального лобби, наглядно показав, кто на самом деле управляет кошельком, посылая Путину «черную метку» на «красный» день календаря, а затем настойчиво напомнил, что имеет пару козырных дам из ЦБ в «черные» понедельник, вторник и среду. Похоже, что обычно осторожный Герман открыл свои карты. Но президент уже догадался, в какую игру вовлекли его либеральные манипуляторы. Не случайно заявление Путина про известных ему спекулянтов прозвучало под наведенную на покрасневшую Набиуллину телекамеру. Как следствие, в питерских офисах «Сбербанка» произошли неожиданные обыски, а на одном из федеральных каналов прямо сравнили троицу высокопоставленных либералов с шакалами из «Маугли».

Ситуация настолько серьезна, что к ее решению подключилась Служба внешней разведки России. Ее директор Фрадков заявил, что именно иностранные фонды через своих агентов и финансовых посредников принимают участие в спекулятивной атаке на рубль. Как следствие, сегодня в ведущих российских торговых домах идут проверки ЦБ.

Вам покажется не совсем понятным, причем здесь «Сбербанк», вся эта армия честных операционисток и кассиров, принимающая от вас платежки, депозиты и квитанции за квартплату? Для спекулятивных атак на рубль Греф обладает не только мощным лобби в Центробанке, но и подготовленной командой опытных международных спекулянтов. Для этого и была припасена бывшая инвесткомпания «Тройка Диалог», с начала 90-х известная своими инсайдерскими возможностями в России и связями на Западе, но идущая ко дну из-за долгов. За эту крапленую карту деньгами российских вкладчиков Греф заплатил 1 млрд. долларов, удивив ценой даже видавший виды российский рынок. Как выяснилось, не зря. Весь коллектив ее московского, лондонского и нью-йоркского офиса переведен в подразделение Sberbank CIB. Эти умельцы национальную валюту проглотят, выплюнут и не поперхнутся. Такие как Ник Харвуд или Эндри Хоу, руководитель подразделения продаж, долговых бумаг, валют и сырьевых товаров. «В продажах важно знать о клиенте все», — учит он старательных местных стажеров. «Найти особый подход к клиенту», — похоже, в российском Сбербанке жизнь у Эндрю удалась. В своем офисе с видом на Кремль именно эта компания пьет шампанское в окружении молодых и внимательных российских помощниц. Слегка захмелевший от сорванного куша некто радостно смакует по скайпу с главой нью-йоркского офиса Крисом Осборном подробности того, как удачно они обставили Путина. Когда-то Джордж Сорос обвалил британский фунт, но после дефолта в 1998-м еле уполз из России, похоронив около 20 млрд. долларов. Сегодня его коллегам по цеху удается взять реванш, хорошо поживившись за счет этих никому непонятных русских. Кто во главе? Знакомьтесь — Базаров Александр Владимирович, руководитель Sberbank CIB, вице-президент Сбербанка, выпускник Киевского госуниверситета, МВА Университета в Пенсильвании, бывший управляющий украинского филиала Credit Suisse и киевского отделения Deutsche Bank. Какие захватывающие картины открываются при внимательном наблюдении за процессом. Для справки: «спекулятивный» по латыни и значит «наблюдательный».

Однако проверить и сам независимый мега-регулятор было бы также не лишним. Центральный банк для того и создан, чтобы управлять процессом, а не опускать руки в тот момент, когда общество с надеждой ждет от него устойчивости и профессионализма. Подобное бездействие вызывает обоснованное удивление. Страна испытывает полное разочарование, когда национальную валюту сами чиновники превращают в половую тряпку. В ЦБ уже идет доследственная проверка по запросам депутатов ГосДумы на предмет нарушения Конституции РФ. Но это лечение скорее паллиативное, проблемы настолько серьезны, а времени такая нехватка, что гомеопатией не обойтись. Документально нарушение Конституции вряд ли обнаружат, но время потратят.

Просто чихали они и на Конституцию, и на свои обещания президенту снизить инфляцию и поддержать рост ВВП. Дело идет к стремительной развязке, карты раскрыты, полночь близится, но игроки до сих пор в напряжении ждут, кому же достанется главный приз. Путин в шутку публично называл Грефа жуликом. Поэтому крепкая рука проверяющего на хрупких либеральных плечах сегодня явно не повредит. Слишком уж милый и теплый междусобойчик организовали под крышей особняка на Неглинной либеральные институты… Слишком дорого они обходятся государству. Масштаб ущерба исчисляется миллиардами долларов США, оставляя далеко позади сердюковскую Васильеву с ее квартирами, камнями и полотнами. А еще и у родственников появляются депутатские мандаты и растут экономические аппетиты. А теперь еще и зарубежные «кроты» окулярами отсвечивают. Тяжело должно быть на душе у неповоротливых силовиков.

Работникам Прокуратуры достаточно сложно с ходу понять причины происходящего, не зная всех особенностей рынка. Сложно конкретно связать статьи Конституции с биржевой лихорадкой. Но в законодательстве РФ уже предусмотрены карательные меры против манипуляций на рынке. Специалистам известен весь набор профессиональных приемов, которые опустошают чьи-то карманы, но одновременно невероятно быстро обогащают победителя. Здесь достаточно малейшей инсайдерской точки опоры, чтобы выпотрошить любые активы. К сожалению, именно такая судьба ждала беззащитные ЗВР Российской Федерации этой осенью.

Сразу очень сложно разобраться в скрытых пружинах, которые двигают валютный курс. Гораздо продуктивнее проверяющим обратить внимание на действия ведущих чиновников ЦБ. Тогда на поверхности окажется очевидный факт. Болтун, как известно, находка не только для шпиона. Необходима правовая оценка тех словесных интервенций чиновников ЦБ, которые вызвали и усиливали валютную панику, поскольку каждое их слово, являясь инструментом государственной финансовой политики, на вес золота на рынке. Особенно стоит покопаться в августе 2014 г. Учитывая, что нефтяной рынок еще только начинал проявлять признаки нестабильности, закономерен вопрос, почему в действиях чиновников ЦБ четко прослеживается цель: столкнуть рублевый курс в штопор? Почему эти действия происходили именно в тот момент, когда перспективы ценовых манипуляций с нефтью, устроенный саудитами, становились очевидными? Почему, когда распространение пламени нужно было останавливать пеной, плескали керосином? Пока мы слышим только детские оправдания, важно знать истинную причину валютного пожара — системная ошибка или организованная придворными либеральными кругами провокация, очень похожая на откровенный заговор.





Хорошо бы, Вам, уважаемый работник Прокуратуры, а я уверен, что вы читаете этот текст, проследить, какие внешнеполитические события происходили параллельно высказываниям чиновников ЦБ. И вы ужаснетесь. Потому что поймете, насколько они способствовали скоординированной попытке ослабить внешнеполитические позиции России в период проведения минских переговоров по Донбассу. Беспристрастные графики котировок и записи выступлений точно свидетельствуют: как только, ценой тяжелейших усилий президента, внешнеполитического блока, «гражданского общества» и ополчения донбасский фронт стабилизировался, когда «ватники» и «колорады» показали свою неуступчивость, а у России возник шанс на передышку и время собраться с силами, чтобы спокойно переварить западные санкции, «пятая» и «шестая» колонны в Москве получили приказ наступать.



