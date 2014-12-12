Рубль продолжает сильно дешеветь из-за нефти, центробанка и спроса на валюту

С самого утра российская валюта чувствует себя очень нехорошо — буквально с момента открытия торгов на Московской бирже курсы доллара и евро подскочили до новых рекордных отметок и до сих пор держатся на этих уровнях. Так, на 14:30 по мск пара USD/RUB торгуется на уровне 57,614 руб. (выросла на 2,19%), а EUR/RUB — на 71,71 руб. (рост на 3,33%).

Среди причин скачков на самые высокие отметки (доллар доходил сегодня до 57,95 руб., евро — до 71,78 руб.) трейдеры называют в первую очередь нефть, практически бездействие центробанка и принудительное закрытие длинных рублевых позиций.

Скорее всего, реакция на вчерашнее повышение со стороны ЦБ процентной ставки дало о себе знать только сегодня — вчера после объявления данных сильного изменения на бирже не наблюдалось. Рынок ожидал более серьезных решений от регулятора, но их не было.

"Мы ожидали, что ставки будут повышены более существенно, и не исключали, что регулятор на время расширит коридор процентных ставок, чтобы стабилизировать ожидания участников рынка и ограничить давление на рубль", - говорится в аналитическом обзоре банка ВТБ Капитал.

Отрицательно также сказывается на курсе рубля дефицит иностранной валюты из-за санкций. Сейчас для погашения долгов некоторые компании идут на риски, а кто-то уверен, что дополнительные риски для рубля представляет сегодняшнее размещение Роснефтью облигаций на 625 млрд рублей. Эти средства могут использовать для конверсии и последующих расчетов с иностранными кредиторами.

"Решение о повышении ключевой ставки, которого так ждали инвесторы не принесло должного эффекта на локальный валютный рынок. Сохранение тренда по снижению стоимости нефти на сырьевых площадках оказало дополнительное давление на рубль. При этом при текущем состоянии сырьевого сегмента рассчитывать на укрепления рубля пока не приходится", - считает Алексей Егоров из Промсвязьбанка.