Видеоуроки: Макс Кайзер. О "виртуальности" экономики, экспериментах центробанков и будущем ЕС

Очередной видеоурок - новый обзор Макса Кайзера. На этот раз ведущие рассуждают о том, что когда правительство отдает все внимание на рост биржевых котировок, а не на повышение уровня производства и занятости, это ни к чему хорошему это не приводит.



На примере Великобритании в этом легко убедиться. "Дни Великобритании как территории экономической и политической стабильности сочтены" - говорит Макс Кайзер. Королевство больше не будет "оплотом стабильности". При увеличении госдолга и бюджетного дефицита инвесторы пытаются урвать своё, тем самым приближая кризис финансового рынка. А правительства западных стран зарабатывают на так называемом количественном смягчении, "включая" печатный станок. Гость программы - Лиам Халлиган, редактор журнала Business New Europe - утверждает, что беспрецедентный монетарный эксперимент продолжается.

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