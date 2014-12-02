В 2015 покупаем Европу; продаем Японию, Великобританию и нефть

Для Европы это был не самый удачный год: с почти нулевым ростом, угрожающе низкой инфляцией и акциями, проигрывающими другим рынкам. Но в следующем году всё изменится, согласно перспективам, обрисованным аналитическим отделом Societe Generale на 2015 год.

В усталую и потрепанную еврозону постепенно должен вернуться рост, говорят главные аналитики банка. ЕЦБ плотно занимается слабым ростом и отсутствием инфляции — уже начинает запускаться программа количественного смягчения — а рухнувшие цены на нефть тем временем сделают для потребителей повседневную жизнь более дешевой и стимулируют многие бизнес-процессы (чего стоит только сектор авиаперевозок, 30% затрат которого уходит на топливо!).



Темнее всего бывает перед рассветом



В своем сегодняшнем отчете аналитики SocGen диктуют мантру «Не мешать ЕЦБ!» — по их мнению, европейский регулятор собирается вбросить в экономику Старого Света дополнительно 1000 млрд евро и добавить в программу скупки суверенные евробонды.

Как дело обстоит на самом деле и будет ли ЕЦБ рисковать, вкладываясь в неизведанную для него программу QE – никто не знает. Но после ряда выходов неутешительной статистики и «голубиных» комментариев Марио Драги, предположение о выкупе государственных облигаций выглядит весьма правдоподобно.

«Быть в еврозоне ультрамедвежьим сегодня, конечно же, является самой популярной торговой стратегией среди инвесторов всего мира. Однако мы ожидаем, что положительное воздействие смелых шагов ЕЦБ, снижение курса евро и нефтяных котировок — всё это поддержит рост еврозоны и ее активы», — заявили в своем прогнозе стратеги. Инвесторам аналитики Societe General советуют прямо сейчас пойти и начать покупать Европу. Ведь совершенно определенно, что, например, европейские банки — место, где просто необходимо присутствовать инвесторам в 2015 году, когда финансово-кредитный сектор будет существенно усилен поддержкой со стороны ЕЦБ.

Что касается конкретных стран, то SocGen прямо указывает на индекс САС 40. Французский индикатор рассматривается как наилучший выбор инвесторов: аналитики банка дали парижскому индексу цель 5000 к концу 2015 года. Это подразумевает рост на 14% от текущих уровней.

Что НЕ покупать в 2015?

Инвестиционный банк Societe Generale настоятельно рекомендует сокращать вложения в Японию. Это резко контрастирует с рекомендациями Morgan Stanley, который указал на Японию как на наилучший рынок для инвесторов в грядущем году.

Стратеги SocGen предупреждают, что если доллар США усилится, то есть риск, что текущая корреляция между иеной и фондовым рынком Японии будет сломана. Для большинства японских компаний, работающих на экспорт, понижение национальной валюты отмечается как положительный фактор, поскольку это делает их продукты более дешевыми для иностранных покупателей. Однако слишком сильное снижение иены может создать панику в японских активах, при которой национальная валюта начнет обваливаться стремительно, ставя под удар японские государственные облигации и утащив за собой фондовый рынок.

Еще парочка неблагоприятных активов, в которые SocGen крайне не рекомендует вкладываться в наступающем году — это британские активы (в мае в стране будут проведены всеобщие выборы, которые могут привести непонятно к чему) и, конечно же, акции нефтяных компаний (после решения стран ОПЕК не сокращать нормы производства).