Для торгующих биткоином на МТ4. Depth of Market самых популярных бирж
Скальпинг

Для торгующих биткоином на МТ4. Depth of Market самых популярных бирж

29 ноября 2014, 17:02
TheXpert
TheXpert
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Если вы торгуете или проводите анализ при торговле криптовалютами в МТ4, эта штука вам точно пригодится.

Итак, что умеет скрипт и советник.
Плагин умеет отображать глубину рынка заданного инструмента для пяти основных бирж.
На данный момент поддерживаются

  • Btc-e
  • Bitfinex
  • Bitstamp
  • Huobi
  • OkCoin
Можно вывести стакан любого инструмента, который присутствует (на момент публикации) на каждой из бирж. Плагин поставляется в открытом коде, поэтому вы сами можете добавить поддержку бирж, которых вам не хватает. Или попробовать попросить добавить меня. Если у меня будет хорошее настроение и время, у вас есть шанс :)

Плагин не использует DLL явно и неявно, для него нет необходимости разрешать их вызов. Но как замену он использует штатные функции для веб-запросов, а они требуют явного разрешения пользователя на обращения к URL.

В видео ниже наглядно демонстрируется, что умеет плагин и как им пользоваться.

Скачать исходники можно здесь:

http://www.trend-lab.ru/2014/11/marketdepth-mt4-exchanges-support.html

Надеюсь, инструмент будет вам полезен :)

Всем туземуна!

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