Для торгующих биткоином на МТ4. Depth of Market самых популярных бирж

Если вы торгуете или проводите анализ при торговле криптовалютами в МТ4, эта штука вам точно пригодится.

Итак, что умеет скрипт и советник.

Плагин умеет отображать глубину рынка заданного инструмента для пяти основных бирж.

На данный момент поддерживаются



Btc-e

Bitfinex

Bitstamp

Huobi

OkCoin

Можно вывести стакан любого инструмента, который присутствует (на момент публикации) на каждой из бирж. Плагин поставляется в открытом коде, поэтому вы сами можете добавить поддержку бирж, которых вам не хватает. Или попробовать попросить добавить меня. Если у меня будет хорошее настроение и время, у вас есть шанс :)

Плагин не использует DLL явно и неявно, для него нет необходимости разрешать их вызов. Но как замену он использует штатные функции для веб-запросов, а они требуют явного разрешения пользователя на обращения к URL.

В видео ниже наглядно демонстрируется, что умеет плагин и как им пользоваться.

Скачать исходники можно здесь:

http://www.trend-lab.ru/2014/11/marketdepth-mt4-exchanges-support.html

Надеюсь, инструмент будет вам полезен :)

Всем туземуна!

