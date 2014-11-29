Для торгующих биткоином на МТ4. Depth of Market самых популярных бирж

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Если вы торгуете или проводите анализ при торговле криптовалютами в МТ4, эта штука вам точно пригодится.
Итак, что умеет скрипт и советник.
Плагин умеет отображать глубину рынка заданного инструмента для пяти основных бирж.
На данный момент поддерживаются
- Btc-e
- Bitfinex
- Bitstamp
- Huobi
- OkCoin
Плагин не использует DLL явно и неявно, для него нет необходимости разрешать их вызов. Но как замену он использует штатные функции для веб-запросов, а они требуют явного разрешения пользователя на обращения к URL.
В видео ниже наглядно демонстрируется, что умеет плагин и как им пользоваться.
Скачать исходники можно здесь:
http://www.trend-lab.ru/2014/11/marketdepth-mt4-exchanges-support.html
Надеюсь, инструмент будет вам полезен :)
Всем туземуна!